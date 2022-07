Pauline Borrmann beeindruckt bei U16-EM

Dass Pauline Borrmann vom TV Weingarten von der Beachhandball-Europameisterschaft der U16-Juniorinnen in Prag mit Platz fünf und als beste deutsche Torschützin heimkehren sollte, hatte sie sich sicher wenige Wochen zuvor nicht träumen lassen. Nach einer Knieverletzung und einer Corona-Infektion, welche die 14-Jährige auch schon die Teilnahme beim Deutschland-Cup mit der Baden-Württemberg-Auswahl gekostet hatte, schien eine Nominierung für die Nationalmannschaft nicht mehr sehr wahrscheinlich.

Doch Borrmann nutzte buchstäblich die letzte Chance bei einem Lehrgang in Witten in der Nähe von Bochum, um das Trainerteam um Nationaltrainerin Fernanda Scovenna von ihrem Können zu überzeugen. Als zweitjüngste Spielerin im elfköpfigen Aufgebot schickte sich Borrmann an, in Prag in die Fußstapfen ihrer größeren Schwester Johanna zu treten, die sie noch Wochen zuvor bei der Beach-WM auf Kreta von der Tribüne aus bewundert hatte.

Und Borrmann schien gut aufgepasst zu haben. Bereits im ersten Spiel gegen Norwegen avancierte sie zur Führungsspielerin im deutschen Team, steuerte gleich zehn Punkte zum Endergebnis bei und war fortan nicht mehr wegzudenken. Bei allen Spielen stand sie im Aufgebot und bewahrte regelmäßig und auch in kritischen Situationen kühlen Kopf beim Abschluss. Am Ende waren es beeindruckende 76 Scorerpunkte – Platz eins im deutschen Team und insgesamt Platz acht unter allen EM-Teilnehmerinnen. Umso bemerkenswerter, war Borrmann doch nur eine von zwei Spielerinnen des jüngeren Jahrgangs 2007 in ihrem Team. Sicher half ihr dabei ihre für die jungen Jahre schon beachtliche Beach-Erfahrung – neben den Stützpunkttrainings und dem „Anschauungsunterricht“ bei ihren großen Schwestern ist auch ihre ganze TVW-B-Jugend beachhandballverrückt, wie bereits zwei Turniersiege in diesem Monat beweisen.

Nach einer spannenden EM-Vorrunde mit einer knappen Niederlage gegen Norwegen, zwei Siegen gegen Bulgarien und Frankreich und einer starken Vorstellung mit hauchdünner Shoot-Out-Niederlage gegen das Topteam der Niederlande, war Spanien im Viertelfinale noch eine zu große Hürde für die neu formierte DHB-Auswahl. Am Schlusstag holten die Mädels mit zwei Siegen gegen Norwegen und Schweden und Platz fünf aber noch das Maximum heraus. „Beachhandball-Deutschland kann stolz sein auf seinen jüngsten Jahrgang“, so ein zufriedener Bundestrainer Alexander Novakovic.