Paul sichert Weingarten einen Punkt

Wieder früh zurückgelegen, kurz vor der Pause in Führung gegangen, dann wieder deutlich zurückgelegen und am Ende einen Punkt geholt. Das Heimspiel des TV Weingarten in der Handball-Landesliga war ein Auf und Ab. Sowohl die Spielerinnen des HCL Vogt als auch die HCL-Männer feierten derweil in der Bezirksklasse Siege.

Frauen-Landesliga: TV Weingarten – HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf 24:24 (12:11) – Es war so wie häufig in dieser Saison. Zwar brachte Barbara Koch den TVW mit 1:0 und 2:1 in Führung. Doch in der neunten Minute führten die Gäste mit 6:3. Weingarten musste sich wieder herankämpfen. Tat das auch, schaffte das 6:6 durch Ann-Kathrin Kübler, lag dann zur Pause mit 12:11 vorne, um in der 39. Minute wieder mit drei Treffern im Hintertreffen zu sein (14:17). Rückstände aufholen, kostet Kraft. So auch gegen Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf. Weingarten kämpfte sich heran, Sarah Bauknecht glich in der 54. Minute per Siebenmeter zum 21:21 aus. Teresa Paul brachte den TVW in der 57. Minute sogar in Führung (23:22). Doch Paul kassierte dann eine Zeitstrafe, die HSG konterte durch Carina Kaisser und Annamaria Holzapfel. Wenige Sekunden, nachdem Paul wieder zurück auf dem Feld war, traf sie zum 24:24. Durch diesen Punkt liegt Weingarten nun mit 9:15 Zählern auf Platz acht.

Bezirksklasse: MTG Wangen II – HCL Vogt 23:25 ( 11:12) – Sieg im Verfolgerduell in der Hölle Süd gegen die MTG Wangen II – damit hat sich der HCL Platz zwei gesichert. Vogt fügte der MTG die erste Heimniederlage zu. Zwar reiste Vogt krankheitsbedingt nur mit zehn Spielerinnen an. Doch vom Anpfiff an arbeitete die Abwehr konzentriert und Vogt hatte in Julia Schek eine starke Torhüterin. Im Angriff brauchte Vogt einige Minuten, bis die Mannschaft in der unterkühlten Argenhalle auf Betriebstemperatur kam. Die MTG zog ihr bekanntes Spiel auf und wollte aus einer aggressiven Abwehr schnell umschalten und Kontertore erzielen. Doch der HCL hatte immer die richtige Antwort parat. Am Ende setzte sich Vogt in einer attraktiven und spannenden Partie mit 25:23 durch und ist mit nur einem Zähler Rückstand auf die TSG Ehingen Zweiter.

Männer-Bezirksklasse: HCL Vogt – SC Vöhringen II 25:19 (11:13) – Vogts Handballern ist ein Befreiungsschlag gelungen. Angeführt von einem stark haltenden Simon Khater rang Vogt Vöhringen in der zweiten Halbzeit nieder und behielten die Punkte in Vogt. Der HCL wurde von Ivan Culjak an der Seitenlinie betreut und eingestellt. Mit einer gut stehenden und stark kämpfenden Abwehr legte Vogt zu Beginn des Spiels immer vor. Zwei Schwachstellen waren allerdings die Siebenmeter-Ausbeute und das unglückliche Händchen der Torhüter. Mit fortlaufender Spielzeit fing Vöhringens Torhüter auch noch den einen oder anderen freien Ball ab – die Gäste führten zur Pause mit 13:11.

In der zweiten Halbzeit setzten die Vogter ihr Ziel, weiter so gut zu verteidigen, stark um. Zur gut arbeitenden Defensive, in der vor allem David Merturi auf der vorgezogenen Position überzeugte, gesellte sich nun ein aufgeweckter Simon Khater. Mit spektakulären Paraden von klaren Chancen zog Vogts Torwart den Gästen zunehmend den Zahn. Die Offensive der Vogter wurde nun mutiger und traute sich, den großen und guten Torhüter der Gäste auch mal auszutricksen. Vogt legte die wohl beste Halbzeit der Saison hin und ging beim Stand von 18:15 das erste Mal mit drei Toren in Führung. Das war zu viel für die Gäste, die keine Mittel mehr gegen die Vogter fanden. Der HCL baute seinen Vorsprung aus und überzeugte weiter in der Abwehr. Die Allgäuer kassierten in den ersten 20 Minuten der zweiten Hälfte nur drei Gegentore und warfen selbst zwölf. Als der Sieg so gut wie sicher war, fiel auch die Anspannung in der Defensive etwas ab. Vöhringen erzielte noch drei Treffer, am klaren 25:19-Erfolg der Vogter änderte sich dennoch nichts mehr.

HCL: Khater, Schmucker; Schmid (4), Merturi (1), Pilz (2), Schäle (4), Geyer (1), Delimar (3), Buemann, Zembrod (5), Culjak (2), Nreca (3).