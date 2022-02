Paul Bodon stößt zur Goldmedaille

Zu den württembergischen Hallenmeisterschaften der U16 hat die LG Welfen zwei Athleten gesendet, die die Qualifikationsbedingungen aus dem Vorjahr erfüllt hatten. Praise Amadi (TV Weingarten/M15) ging über 60 Meter und im Weitsprung an den Start, Paul Bodon (TV Weingarten/M14) startete im Kugelstoßen.

Amadi, der in der Bestenliste 2021 über 100 Meter in Württemberg auf Platz zwei stand, rechnete sich laut Mitteilung über die 60 Meter gute Chancen aus. Allerdings verpatzte er die Startphase, über die vergleichsweise kurze Strecke von 60 Metern war der Rückstand nicht mehr aufzuholen, sodass er den Einzug ins Finale knapp verpasste. Im Weitsprung zeigte Amadi zwar große Schwankungen im Anlauf, allerdings ist diese Disziplin über den Winter in den Hallen des Schussentals auch nicht zu trainieren. Anders in Ulm, die in der Messehalle eine Weitsprunganlage, einen Tartanbelag und stehende Hoch- und Stabhochsprunganlagen haben. Dennoch verbesserte sich Amadi auf seine persönliche Bestleistung von 5,36 Metern und wurde Sechster.

Für den 14-jährigen Paul Bodon lief es besser. Er beherrschte die Konkurrenz im Kugelstoßen vom ersten Stoß an und erzielte mit der vier Kilogramm schweren Kugel 10,94 Meter. Das bedeutete Gold.