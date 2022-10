Paten für ein Stück Weingarten gesucht

Die Stadtverschönerer der Initiative „Bürger in Kontakt“ setzen sich seit zwölf Jahren für ein gepflegtes und sauberes Weingarten ein. Die Gruppe freut sich über Verstärkung und sucht Ehrenamtliche, die sich als Paten um ein Stückchen Grünfläche, einen Brunnen oder einen Weg kümmern.

Das Ehrenamt ist ein wichtiger Teil der Stadtkultur. Zusammenstehen, Anpacken, Mitgestalten ist in Weingarten selbstverständlich. Engagierte Bürgerinnen und Bürger gibt es in vielen gesellschaftlichen Bereichen – ob klassisch im Sport- oder Musikverein, in der Nachbarschaftshilfe, bei Aktionsbündnissen oder einer einmaligen Veranstaltung. Ein herausragendes Projekt sind die „Patenschaften für ein Stück Weingarten“, wie es seitens der Stadt Weingarten heißt.

Auf Initiative der Gruppe „Bürger in Kontakt“ (BiK) setzen sich rund 40 Freiwillige, darunter fünf Kindergartengruppen, für eine nachhaltig saubere Stadt ein. Sie pflegen über ihren eigenen Gartenzaun hinaus kleine öffentliche Flächen, mähen Rasen, sammeln Zigarettenstummel und anderen Müll am Wegesrand ein, halten das Ufer an einem Weiher sauber oder schmücken ein Standbild mit Kerzen und Blümchen.

Nun sucht BiK neue Mitstreiter, die sich um ein Stück Weingarten kümmern. Das kann ein frei gewählter Ort sein, zum Beispiel ein städtischer Grünstreifen, ein Spielplatz in der Nähe, eine Ruhebank, ein Denkmal oder ein Obstbaum. Aktuell freut sich das Team um die beiden Organisatoren Walter Reichmann und Monika Binder besonders über Paten für folgende Fleckchen in der Innenstadt: den Platz rund um das Finanzamt am Broner Platz, die Treppe zur Basilika, die Obere Sterngasse bis Mostgässle, die Treppe hinter dem Fruchtkasten durch den Rebgarten hinauf zum Martinsberg sowie den Kleinen Münsterplatz.

Wann und wie viel Zeit die Ehrenamtlichen in den Einsatz investieren, bestimmen sie selbst. Der Baubetriebshof versorgt die Patinnen und Paten mit Arbeitsgeräten und Material und steht gegebenenfalls mit Rat und Tat zur Seite. Alle Ehrenamtlichen sind automatisch über die Stadt versichert und werden einmal im Jahr zu Austausch und Imbiss ins Rat- oder Amtshaus eingeladen. „Ich danke allen, die sich in dieses tolle Projekt einbringen“, sagt Oberbürgermeister Clemens Moll. „Mit ihrem Engagement machen sie unsere Stadt für ihre Mitbürger, aber auch für Gäste lebens- und liebenswerter.“

Wer Interesse hat, meldet sich bei der Initiative Bürger in Kontakt unter der Nummer 5574549 oder Email an bik.wgt@web.de. Das Team im BiK-Büro in der Kornhausgasse 2. ist jeden Mittwoch von 10 bis 12 Uhr da.