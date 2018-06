Partnerstädte Weingarten, Mantua und Bron treffen sich in Brüssel

Ein lang gehegter Wunsch ging in Erfüllung: Partnerschaftsabordnungen der Städte Weingarten, Mantua und Bron sowie der Gemeinden Berg, Baienfurt, Rodigo-Rivalta und Goito haben sich in der Europahauptstadt Brüssel getroffen. Wie die Stadt mitteilt, war die Einladung von Europaminister Guido Wolf zum Europäischen Weinsommer 2018 in die Landesvertretung Baden-Württemberg bei der EU der Höhepunkt.

Zur Sternfahrt nach Brüssel hatten sich am frühen Morgen des 17. Juni laut Mitteilung zahlreiche Mitglieder des Freundeskreises Mantua-Weingarten, der Partnerschaftsgruppe Bron-Weingarten, Vertreter der Stadt Weingarten, der Gemeinden Berg und Baienfurt auf den Weg nach Belgien gemacht. Unter ihnen Oberbürgermeister Markus Ewald, Bürgermeister Helmut Grieb und Bürgermeister Günter A. Binder.

Aus Bron und Mantua waren zeitgleich Vertreter der Partnerschaftsvereine sowie eine offizielle Delegation der Gemeinde Goito (Partnerkommune von Baienfurt) angereist. Somit war die rund 60-köpfige internationale Gruppe komplett.

Gemeinsam Brügge erkundet

Gemeinsam ging es laut Mitteilung am nächsten Tag nach Brügge, wo unter fachkundiger Führung von Peter Eitel und Ilse Gaus eine Besichtigung des mittelalterlichen Stadtkerns angeboten wurde.

Der folgende Tag stand ganz im Zeichen Europas. Nach der Aufteilung der Gruppe auf die jeweiligen Regionalbüros (Lombardei, Auvergne-Rhône-Alpes und Baden-Württemberg) gab es umfangreiche Informationen rund um die Europäische Union und die Arbeit der dortigen Landesvertretungen. Mit von der Partie waren auch zwei Jugendgemeinderäte aus Weingarten. Bei einem Gespräch mit dem Europaabgeordneten Norbert Lins im Europaparlament konnten die Teilnehmer ihre Fragen zum Europäischen Parlament und dessen Arbeit stellen und durften zum Abschluss noch einen Blick in den Plenarsaal werfen, wo gerade ein Arbeitskreis tagte.

Wolf lädt Delegation ein

Am Abend dann der Höhepunkt, der „Europäische Weinsommer 2018“, zu dem Europaminister Guido Wolf die gesamte Reisegruppe in die Räume der Landesvertretung Baden-Württemberg bei der EU eingeladen hatte. Wolf hob laut Mitteilung in seiner Begrüßung die Bedeutung der Städtepartnerschaften hervor. „Gerade in Zeiten, in denen viele unser Projekt Europa infrage stellen, braucht es mehr denn je überzeugte Europäer und Europäerinnen“, so Wolf.

Inspiriert von diesem Engagement habe er eine Auszeichnung neu geschaffen, die den einzelnen Menschen, den überzeugten Europäer in den Mittelpunkt stelle. Einer davon sei er: Gian Mario Mozzanega. Seit Beginn der Städtepartnerschaft mit Weingarten engagiert sich Mozzanega, der in Rivalta wohnt, für die Partnerschaft auf unterschiedlichste Weise, sei es als Blutreiter, Vermittler oder Organisator. Er sei ein wahres „Gesicht Europas“ betonte Wolf in seiner Laudatio und überreichte Mozzanega die Auszeichnung, eine handgearbeitete Maske. Da Mozzanega auch zu den Gründungsvätern der Partnerschaften zwischen Berg und Rodigo sowie Baienfurt und Goito gehört, bot dieses interkommunale Treffen den perfekten Rahmen für die Ehrung.