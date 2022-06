Partnerschaftstour Radgruppen Bron und RV Weingarten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Letztes Jahr hatte die Partnerschaft BRON uns zur Tour Via Rhona von St Maurice nach Bron eingeladen. Dieses Jahr begrüßten wir sie in Weingarten zur Radtour „Rund um den Bodensee“.

Herr Geiger, Bürgermeister Weingarten, gab vor dem Rathaus den „Startschuss“ für den Aufbruch zur ersten Etappe. Pausenort war Sipplingen. Vesperstärkung mit Kaffee, von den Bronern frisch aufgebrüht, gab Kraft für die 100 Kilometer bis ins Hotel in Gailingen.

Die zweite Etappe beeindruckte mit dem Rheinfall bei Schaffhausen, der alten Holzbrücke in Diessenhofen und der sehenswerten Altstadt in Stein am Rhein. Während des Kaffee-Stopps in Stein am Rhein kam Regen auf, der uns bis Konstanz begleitete. Eine warme Dusche im Hotel und Fußmarsch zur Pizzeria mit ihren riesigen Pizzen gab Radlerenergie zurück.

Am dritten Tag besuchten wir den Hafen mit Imperia und Sicht auf das Konzilgebäude. Auf guten Radwegen erreichten wir zur Mittagspause den Park in Arbon. Danach ging es zum Kunstmuseum Würth in Rorschach und zum Hundertwasserhaus in Altenrhein. Über Lustenau erreichten wir Dornbirn. Höhepunkt war unsere Einladung der Broner zum Diner oben im Panoramarestaurant Karren. Mit märchenhaftem Sonnenuntergang ein begeisterndes Erlebnis.

Am letzten Tag der Tour gelangten wir nach einem Kurzstopp bei der Seebühne Bregenz zum Hafen der Insel Lindau. Weiter ging es über Friedrichshafen bis zum historischen Torkel in Hagnau. Dort erwartete uns ein leckeres Picknick unserer Frauen.

Große Freude: Ehrengast Herr Markus Ewald (früherer OB Weingarten) begleitete uns mit seinem Liegerad bis Weingarten. Dafür Dank und großen Respekt. Mit Glück am Ziel noch vor dem einsetzenden Wolkenbruch.

Unsere gemütliche Abschlussfahrt führte uns nach einem Morgenregen über Meckenbeuren nach Tettnang in das Café Oberhof. Über Siggenweiler, mit Fahrt über den Marienplatz in Ravensburg, erreichten wir wieder Weingarten.

Abends waren die Broner Freunde unsere Gäste bei einem Abschlussessen. Georges Rivier bedankte sich für die wundervolle Tour. Manfred Ströhm, Vorsitzender RV Weingarten, dankte allen für gelebte Freundschaft in den zurückliegenden Tagen. Er überreichte allen Bronern ein Fotobuch von der letztjährigen Radtour Via Rhona.

Es war ein schöner gemütlicher Abschlussabend mit Gesprächen über mehr als 1000 Erlebnisse der Tour, die uns über knapp 400 Kilometer und 2500 Höhenmeter unsere Heimat zeigte.