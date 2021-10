Parteien, Plakate, Programme

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 20. September 2021 nahm die Klasse 10c der Realschule Weingarten an einem von der Landeszentrale für politische Bildung durchgeführten Workshop „Plakaktiv zur Bundestagwahl“ an der Realschule Weingarten teil.

Als Warm-Up wurden Begrifflichkeiten wie Bundestag, Partei, Abgeordneter gemeinsam mit den Referenten der Landeszentrale für politische Bildung, Urs Spellenberg und Elisa Held, definiert und an der Wand im Klassenzimmer für alle sichtbar aufgehängt. Sehr interessant und abwechslungsreich war das darauffolgende Quiz über die aktuell aushängenden Wahlplakate. Anhand von Plakatausschnitten konnten die Schüler*innen die Parteien und den Wahlslogan zuordnen. Im weiteren Verlauf standen die Wahlprogramme der aktuell im Bundestag vertretenen Parteien im Mittelpunkt. Das Highlight des Vormittags war das „Heftig & Korrekt“-TV-Duell in Anlehnung an das ARD-Talkformat „Hart, aber fair“. Schüler*innen übernahmen die Rollen der Moderatoren und die der Vorsitzenden der Parteien CDU/CSU, SPD, FDP, AfD, Die Linke und Bündnis90/Die Grünen. Da sich die Schüler*innen in Gruppen vorab ausführlich in die Wahlprogramme eingearbeitet hatten, entstand eine rege Diskussion zwischen den Vertretern der Parteien.

Für die Zehntklässler war es ein sehr spannender, informativer und aufschlussreicher Vormittag. Hätten die Schüler*innen am Sonntag, den 26. September wählen dürfen, sie hätten gewusst, an welcher Stelle sie die Kreuzchen setzen würden, obwohl sie noch nicht das Wahlalter haben.