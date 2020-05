Parkuhren in Weingarten bschädigt

Ein Unbekannter hat sich in der Nacht zu Dienstag an zwei Parkuhren in der Vogteistraße in Weingarten zu schaffen gemacht.

Die Polizei vermutet, dass der Täter an das darin enthaltenen Münzgeld gelangen wollte. Mindestens eine der Uhren sei jetzt nicht mehr benutzbar, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter, an das Geld sei der Täter jedoch nicht gekommen. Wie hoch der Schaden für die Stadt ist, werde derzeit noch geprüft.