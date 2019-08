Ein unbekannter Autofahrer ist am Freitag zwischen 9.15 Uhr und 11.45 Uhr gegen einen in dieser Zeit in der Brucknerstraße abgestellten Toyota Avensis gefahren und hat diesen vorne links beschädigt. Der Sachschaden beträgt laut Polizeimeldung rund 1000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr danach einfach weiter. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Weingarten, erreichbar unter der Telefonnummer 0751/8036666.