Parkrempler in Weingarten: Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat am Montag gegen 11.15 Uhr laut Polizeimeldung vermutlich mit einem schwarzen Fahrzeug einen auf dem öffentlichen Parkplatz in der Liebfrauenstraße in Weingarten abgestellten blauen Opel Corsa beschädigt. Im Anschluss entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Laut Polizei entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Weingarten unter der Telefonnummer 0751/8036666 entgegen.