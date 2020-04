Parkautomat in Weingarten angefahren: Polizei sucht Zeugen

Zwischen Samstag, 18 Uhr, und Montag, 9 Uhr, ist in der Kirchstraße in Weingarten ein Parkautomat angefahren und beschädigt worden. Die Polizei geht laut eigenen Angaben davon aus, dass ein Last- oder ein Pritschenwagen beim Rückwärtsfahren gegen den Automaten prallte. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Da sich der Unfallverursacher bislang nicht gemeldet hat, ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht und bittet um Hinweie von Zeugen unter der Rufnummer 0751 / 8036666.