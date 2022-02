Pässe und Ausweise neu beantragen

Personalausweise und Reisepässe werden nicht mehr verlängert. Das Passamt bittet die Bürgerinnen und Bürger daher, Anträge auf Neuausstellung eines Ausweises oder Passes rechtzeitig zu stellen. Die Bearbeitungszeit bei der Bundesdruckerei in Berlin beträgt derzeit etwa drei bis fünf Wochen. Die Behörde bittet in einer Mitteilung darum, nicht spontan vorbeizukommen, sondern im Vorfeld einen Termin zu vereinbaren: Dieser kann über das digitale Buchungssystem unter www.terminland.eu/weingarten/ oder telefonisch unter der Nummer 0751/ 40 52 60 gebucht werden. Der Termin findet nicht wie gewohnt in der Zeppelinstraße, sondern im Amtshaus (Kirchstraße 2, Gebäude neben der Volksbank) statt.