Pärchen wird angegriffen

Zwei Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag in der Unterführung am Weingartener Charlottenplatz ein Pärchen angegriffen. Verletzte gab es keine.

Laut Polizei gingen die beiden befreundeten 18-Jährigen gegen 22.10 Uhr vom Stadtgarten in Richtung Charlottenplatz. Sie wurden von zwei Radfahrern verfolgt und in der Unterführung angehalten. Es kam zu einem Streitgespräch wegen einer Vorgeschichte, bei dem einer der Angreifer dem jungen Mann das Skateboard zuerst entriss und dann entgegenschleuderte. Dieser konnte aber ausweichen. Danach versuchte der Täter, den 18-Jährigen zu treten, verfehlte ihn jedoch. Bevor die beiden Angreifer das Weite suchten, beschädigten sie noch das Fahrrad der Freundin des 18-Jährigen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Die Polizei ermittelt wegen einer versuchten gefährlichen Körperverletzung.