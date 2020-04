Ortspolizeibehörde: „Wir arbeiten von Montag bis Sonntag komplett durch“

Ostern steht vor der Tür. Normalerweise beginnt um diese Zeit die Tourismussaison am Bodensee, viele Familien von hier zieht’s wiederum in den Osterferien in die Ferne. In diesem Jahr fällt beides flach, denn die Corona-Krise hat die Tourismusbranche rund um den Globus praktisch komplett zum Erliegen gebracht.

Reisebüros sind in diesen Tagen vor allem mit Krisenmanagement beschäftigt. Die einen Kunden saßen oder sitzen in ihren Urlaubsdestinationen fest und wissen nicht, wie sie heimkommen sollen, andere haben für die kommenden ...