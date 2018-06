Orgel jenseits von Kirche und Glauben

Für zwei Tage war die „International Touring Organ“, eine große Elektro-Orgel, von Cameron Carpenter im KuKo in Weingarten aufgebaut. Am Vormittag nach dem großen Solokonzert des Künstlers, das er am vergangenen Sonntagabend gab, veranstalteten die Städte Weingarten und Ravensburg im Rahmen des Bodenseefestivals eine Matinee unter dem Titel „Wir entdecken die Orgel“ für mehrere Hundert Schüler der fünften bis siebten Klassen aus zehn Schulen. Statt einem Silbermeer wogte also eine Menge dunkler Köpfe im Saal: ein schönes Bild und akustisch ein Bienenschwarm.

Der seit 2010 in Berlin lebende weltbekannte Ausnahmeorganist kommt in Jeans und schwarzem T-Shirt auf die Bühne und versucht ein paar Sätze auf Deutsch, wechselt aber bald ins Englische. Eine angenehme Stimme und Sprechweise. Trotzdem gut, dass mit Nikolai Geršak, Kantor und Organist an St. Nikolaus in Friedrichshafen, als geduldiger und geistesgegenwärtiger Übersetzer bereit steht, denn die Erklärungen Carpenters bedürfen doch oft einer Moderation. Bevor er sich an die Orgel setzt, mit einer Wagner-Paraphrase losdonnert und die Bässe den Saal erschüttern, gibt Carpenter ein paar Erklärungen zu seinem Instrument und drückt erst mal eine einzige Taste – und der Ton bleibt unverändert stehen. So viel zum sogenannten Orgelpunkt, denn nur die Orgel kann einen Ton quasi unendlich halten.

Carpenter: „Like a calculator“

Sonst ist die Beschreibung Carpenters zu seiner Orgel eher nüchtern: „Like a calculator“, wie einen großen Rechner müsse man sich das Instrument vorstellen, mit Registertasten für die verschiedenen Klangfarben, übereinander fünf Tastaturen, fünf Pedalen für die Füße. Etwas Geschichtsunterricht gibt Carpenter den Schülern in seinem Vortrag auch mit: Seiner Meinung nach sind die amerikanischen Orgeln überhaupt die besten, denn die hätten früh mit elektrischem Antrieb gearbeitet. In Europa habe es nach dem 18. Jahrhundert keine Weiterentwicklung gegeben. Wie bitte? Da gibt's doch wohl einige Wissenslücken. Aber die verzeihen sowieso alle, weil wohl mehr interessiert, wo er seine Schuhe kauft (argentinische Tanzschuhe), wie viel die von ihm entworfene Orgel gekostet hat (circa eineinhalb Millionen Euro) und ob er mal etwas anderes werden wollte, seit er mit sechs Jahren mit dem Orgelspiel anfing (ja, in der ferneren Zukunft). Da kommen auch ein paar erstaunliche Sätze von Carpenter, dass man nicht unbedingt die Dinge liebe, die man ständig tue und er durch das einsame Orgelspiel keine Freunde habe. Bescheidenheit, Selbststilisierung, Marketing?

Der Künstler liebt Bach

„Das ist doch eine tolle Chance, die Jugendlichen für klassische Musik zu begeistern“, freut sich ein Lehrer über die Veranstaltung. Ob das vorher so klar war, dass der Orgelvirtuose sich nicht als Popmusiker versteht? Stattdessen sieht Carpenter sich als einen Arrangeur und Improvisator klassischer Musik, weil diese „more genuine“ (genialer) sei und er Bach liebt, obwohl er Kirchenmusik ablehnt? Beim ersten Stück herrscht viel Unruhe bei den Schülern im Saal, Bernsteins „Candide“ überzeugt mehr wegen seiner Rhythmik.

Aber vor allem kommt Begeisterung auf, als Carpenter mindestens 20 Schüler nach vorne bittet, um die Orgel zu spielen. Kurzes Zögern und dann ein großer Run zur Bühne. Carpenter drückt, während einer ein Stück spielt, ein paar Tasten auf allen Seiten und schon dreht der Sound gewaltig auf – nach der Wattzahl der Verstärker wurde übrigens nicht gefragt – und wieder zittert beim Wummern der Bässe jeder einzelne Körper mit, der Effekt elektronisch erzeugter Klanggewalt. Vielleicht würde sich jetzt doch einmal eine Führung der weltberühmten Gabler-Orgel in der benachbarten Weingartener Basilika empfehlen? Der Einblick in ein historisches Instrument mit seiner hochkomplexen Mechanik und natürlichen Akustik würde bei den Schülern vermutlich noch viel mehr Staunen erregen.