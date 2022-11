Oreni ist wieder an der Orgel in Weingarten

Am Dienstag, 22. November, wird Paolo Oreni um 19.30 auf der Orgel der Stadtkirche in Weingarten Ferdinand Zecca’s Stummfilm „La vie et la Passion du Jésu Christ“ von 1903 begleiten.

Der Film wird auf einer Großleinwand präsentiert. Wie schon 2020 sind unter die Haut gehende Eindrücke zu erwarten und die noch vorhandene Klangfülle der Orgel bis zur letzten Pfeife ausgereizt werden, so die Veranstalter. Die Süddeutsche Zeitung beschreibt Oreni als einen „jungen vielversprechenden talentierten italienischen Künstler, ein Wunder an Fähigkeit mit phänomenaler Präzision, die noch immer ihresgleichen sucht“.

Paolo Oreni wurde 1979 in Treviglio geboren. Mit elf Jahren begann er bei Meister Giovanni Walter Zaramella am Musikinstitut „Gaetano Donizetti“ Orgel und Orgelkomposition zu studieren. Entscheidend für seine Ausbildung sei die Begegnung mit Meister Jean Guillou gewesen, bei dem er an mehreren Meisterklassen teilnahm. Eintritt zu diesem Konzert ist für 10 Euro möglich, Einlass ist ab 19 Uhr.