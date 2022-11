Ordensgemeinschaft zieht in Weingartener Pfarrhaus

Pallottinerpater Michael Pfenning und sein aus Indien stammender Mitbruder Ashok Mascarenhas ziehen im Februar 2023 in ein derzeit leerstehendes Pfarrhaus in der südwestlichen Vorstadt von Weingarten bei der Kirche St. Maria. Dafür haben sie sich bewusst entschieden, obwohl hoch über Weingarten die barocke Basilika thront, die mit ihren Klostergebäuden an die ehemalige Benediktinerabtei erinnert. Das teilte die Diözese Rottenburg-Stuttgart mit.

Spirituellen Ort gesucht und in Weingarten fündig geworden

Die Pallottiner hatten demnach für die kleine Gemeinschaft nach einem geeigneten Ort gesucht und sind zusammen mit Bischof Gebhard Fürst in Weingarten fündig geworden.

Später soll zu ihnen noch ein afrikanischer Ordensmann dazustoßen. „Wir wollen interkulturelles Lernen miteinander einüben und fruchtbar machen“, erklärt Pater Pfenning laut Pressemitteilung.

Die Gesellschaft des Katholischen Apostolates, wie sich die von Vinzenz Pallotti gegründete Ordensgemeinschaft offiziell nennt, hat eine andere Ausrichtung als die einstigen Mönche auf dem Martinsberg. Der Bischof, die Verantwortlichen der Diözese Rottenburg-Stuttgart für Orden, Pastorale Konzeption und Pastorales Personal und die Ordensleitung entschieden sich dennoch für die oberschwäbische Stadt Weingarten als Sitz der Kommunität. Mit der Wallfahrt zum Heiligen Blut bestehe dort bereits ein besonderer spiritueller Ort.

Pater engagiert sich in Pilger- und Hochschulseelsorge

Pater Pfenning soll in die Pilgerseelsorge eingebunden werden, wie es von der Diözese weiter heißt. Auch der pallottinische Schwerpunkt interkulturelles Zusammenleben passe gut zu Weingarten. Im Integrationszentrum kooperierten die Stadt, die Caritas, die Diözese und die Franziskanerinnen von Reute sowie die örtlichen Kirchengemeinden in der Arbeit mit Migranten und Geflüchteten bereits.

Studierende aus unterschiedlichen Kontinenten – besonders viele aus Indien – sind an den Hochschulen eingeschrieben. Die ökumenische Hochschulseelsorge soll daher einer der Arbeitsbereiche von Pater Mascarenhas werden. Als Pfarrvikar wird er Teil des Pastoralteams der drei katholischen Kirchengemeinden in Weingarten sein und in deren Aufgaben eingebunden werden. Mit den Patres soll gut zwölf Jahre nach dem Weggang der letzten Benediktiner die Zukunft Weingartens als spiritueller Ort in der Region gestärkt werden, so die Diözese.

Kurzvorstellung der beiden Geistlichen

Die beiden Geistlichen werden in der Pressemitteilung auch kurz vorgestellt. Pater Michael Pfenning (63) stammt aus Spaichingen. Während seiner Krankenpflegeausbildung kam er in Kontakt mit den Pallottinern. Die Gemeinschaft faszinierte ihn so sehr, dass er in den Orden eintrat und 1987 die Priesterweihe erhielt. Pfenning bekleidete von 2013 bis 2022 das Amt des Vize-Provinzials.

Pater Ashok Mascarenhas (39) ist in Mangalore in Indien aufgewachsen. Seit einem Jahr lebt er in Deutschland. Das hänge mit dem deutschsprachigen ungarischen Pallottinerpater Anton Nenzl zusammen, der als junger Student nach Indien ging und dort als Missionar wirkte. Nenzl habe sein Interesse an der deutschen Sprache und Kultur geweckt, erklärt Mascarenhas.