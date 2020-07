Opferstock aus Heilig-Geist-Kirche gestohlen

Ein Unbekannter hat laut Polizei am Mittwoch zwischen 14.30 und 17 Uhr einen Opferstock aus der Heilig-Geist-Kirche in der Weingartener Keplerstraße gestohlen. Der Dieb nahm die Geldkasse samt Inhalt an sich und suchte damit das Weite. Das Polizeirevier Weingarten hat ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0751 / 8036666 erbeten.

