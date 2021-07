OpenAir-Kino im Schlössle-Hof startet

Das Kulturzentrum Linse präsentiert von Freitag, 16., bis Mittwoch, 21. Juli, das OpenAir-Kino im Schlössle-Hof. Den Beginn macht der oscarpärmierte Film „Nomadland“ von Chloe Zhao. Filmbeginn ist immer um 21.30 Uhr - Einlass ab 20 Uhr. Bei schlechtem Wetter werden die Filme in der Linse gezeigt. Das Kartenkontingent ist dadurch im Vorverkauf reduziert. Weitere Tickets gibt es bei gutem Wetter an der Abendkasse.

Am Samstag, 17. Juli, zeigt der Fotograf Lutz Jäkel einen Fotovortrag über Syrien vor dem Krieg. Die weiteren Filem sind „The Big Lebowski“ am Sonntag, 18. Juli, „Percy“ am Montag, 19. Juli, „Searching for Sugarman“ am Dienstag, 20. Juli, und „Ein Doktor auf Bestellung“ am Mittwoch, 21. Juli.