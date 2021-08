Die Veranstaltungen des Open-Air-Sommers des Kulturzentrums Linse finden laut Pressemitteilung wetterbedingt nicht wie geplant im Innenhof des Schlössle, sondern im Kulturzentrum statt.

Karten für das Familienprogramm „Ratata & Baby Elefant“ am Samstag und Sonntag, jeweils um 15 Uhr, sowie für das Konzert „Jazzrausch“ am Samstag, 20 Uhr, und das Doppelkonzert „Eerah & Neon Diamond“ am Sonntag, 19 Uhr, behalten ihre Gültigkeit.