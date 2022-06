Online Studienmesse an der RWU

Wie geht’s weiter nach dem Schulabschluss? Die Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) informiert am Donnerstag, 30. Juni, von 14 bis 19 Uhr über ihre Studiengänge und alles, was mit dem Start ins Studium zusammenhängt. Um bei der Wahl des passenden Studiengangs zu helfen, bietet die RWU eine Studienmesse vor Ort und online an. Am 30. Juni stellen sich die 19 Bachelor- sowie einige der Masterstudiengänge in Videokonferenzen vor. Das Informationsangebot richtet sich neben Studieninteressierten auch an „Entscheidungshelfer“ wie Eltern oder Lehrerinnen und Lehrer. Professorinnen, Professoren und Studierende berichten aus ihrem Fach und stehen Rede und Antwort zu allen Fragen rund ums Studium. Das Programm sowie Links zu den Videokonferenzen: www.rwu.de/studienmesse.