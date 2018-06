„Ohne Wohnheim gehen die Lichter aus“

Einen passenderen Ort hätte sich die CDU-Landtagsfraktion nicht aussuchen können: Im Kloster in Weingarten gehen die Mitglieder der Arbeitskreise in Klausur. Doch bevor sie sich zurückziehen, werfen sie einen Blick auf eine weltliche Institution: die Hochschule Ravensburg-Weingarten. Rektor Thomas Spägele hatte ein umfangreiches Themenpaket vorbereitet, das er den Oppositionspolitikern präsentierte. Zum Team der Christdemokraten gehörten unter anderem Arbeitskreis-Vorsitzender Dietrich Birk, die frühere Sozialministerin Monika Stolz und Friedlinde Gurr-Hirsch, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU im Landtag. Im Rahmen der Arbeitskreise, die sich mit Wissenschaft und Forschung, Europa sowie Integration beschäftigen, kamen sie am Mittwoch nach Weingarten.

Thomas Spägele nutzte die Gelegenheit, um den Christdemokraten die drängenden Fragen an der Hochschule näherzubringen. „Themen, die mich befeuern, damit ich sie anstecken kann“, leitete er in seine Ausführungen ein. Eigenlob spare er sich, die vier neuen Stiftungsprofessuren wollte er allerdings nicht verschweigen. Eine davon kombiniert Pflege und Studium: „Anders werden wir des Pflegenotstands nicht Herr werden“, war er sich sicher. Anhand von statistischen Prognosen machte er deutlich, welche Herausforderungen in Zukunft auf die Hochschule zukommen – und welchen sie sich bereits stellen muss. Eine große Rolle spielte dabei auch das Thema internationale Ausrichtung (siehe separater Text unten). Dabei ging es auch darum, Studenten aus dem Ausland „Integrationsbegleiter“ zur Seite stellen zu können. Spägele schwebte vor, einen Beitrag einzuziehen, mit dem man zwei interkulturelle Berater finanzieren könnte. Große Hoffnungen machte ihm Birk dabei jedoch nicht, da Rot-Grün sich wohl für eine Gleichbehandlung von deutschen und europäischen Studenten ausspreche.

Doch auch die räumliche Situation bereitet Spägele Sorgen. „Wir sind insgesamt an der Belastungsgrenze“. Die Räumlichkeiten seien nicht auf 3300 Studenten – so viele sind es derzeit – ausgelegt: „Ohne Wohnheim gehen irgendwann die Lichter aus.“

Ein Thema auch die verhältnismäßig schlechte Bezahlung der Professoren. Dass Stellen teils bis zu fünf Mal ausgeschrieben werden müssten, sei inzwischen keine Seltenheit. Die meisten Dozenten seien auf Nebentätigkeiten angewiesen. „Keiner arbeitet hier des Geldes wegen, da ist viel Idealismus dabei.“

Auf ein positives Echo stieß die „Hochschulföderation Südwest“, in der die Hochschulen in Aalen, Esslingen, Heilbronn, Mannheim, Ravensburg-Weingarten und Stuttgart seit April vergangenen Jahres zusammengeschlossen sind. Birk sprach von einer „noch stärkeren Verbandsstruktur bei möglichst hoher Eigenständigkeit“ und lobte: „Das ist der richtige Weg.“ Um den Wünschen und Forderungen der Hochschullandschaft Gehör zu verschaffen, lud er Spägele nach Stuttgart ein. Vorstellbar sei, im Rahmen eines Forums näher auf die einzelnen Themenkomplexe einzugehen.

Ein Rundgang durch Labors und Forschungseinrichtungen der Hochschule rundete die Visite der CDU-Politiker ab. Dabei konnten sich die Besucher ein Bild davon machen, wie engagiert die Studenten ein Weingarten an Forschungs- und Versuchsprojekten arbeiten.

Thema Bildungspolitik

Auch die Bildungspolitik rückte beim Besuch der Mitglieder der CDU-Landtagsfraktion in den Fokus. Rektor Thomas Spägele sagte, man stelle bei den Studienanfängern immer wieder Defizite in punkto Mathematik-Kenntnisse fest. „Ich bin komplett dagegen, dass man in der Schule programmierbare Taschenrechner verwenden darf“, sagte er. Friedlinde Gurr-Hirsch forderte lautstarkes Engagement der Hochschule ein: „Sie müssen sich mehr einmischen! Die nächsten Bildungspläne werden alles noch mehr verwässern.“ Spägele gab der ehemaligen Staatssekretärin zur Antwort, er diskutiere gerne, aber: „Hört Stuttgart auf Oberschwaben? Ich bin ein Prozent vom Bildungskuchen.“ Die Themenliste sei ohnehin lang, und wenn man im Kreise der Rektoren miteinander rede, hätten oft noch drängendere Themen Priorität. Monika Stolz, frühere Arbeits- und Sozialministerin des Landes, sagte: „Wir stehen vor einer Veränderung des Schulsystems. Es geht um die Studierfähigkeit.“ Die Frage sei: „Bringt das Abitur Studierfähigkeit?“ Wenn man sich jetzt nicht zu Wort melde, ginge die Allgemeinheit davon aus, dass alles in Ordnung sei. Prorektor Michael Pfeffer attestierte manchen Studienanfängern auch Mängel bei der Rechtschreibung. Dementsprechend skeptisch standen er und Spägele auch immer jüngeren Studienanfängern gegenüber. Durch den Wegfall der Wehrpflicht hatte es in den vergangenen Jahren eine deutlich größere Bewerbersituation gegeben – bei gleichzeitigem Jüngerwerden. „Mit 17 an die Hochschule – das ist einfach zu jung“, findet Spägele.

Bei einem Blick auf statistische Prognosen der Bevölkerungsentwicklung zeigte sich, dass es 2025 in Weingarten rund 20 Prozent weniger 20-Jährige geben werde.

Zur Sprache kam auch die Finanzierung der Masterstudiengänge: „Wenn das nicht ausreichend finanziert wird, gehen die Masterstudenten in die großen Ballungszentren“, fürchtet Spägele. Der Master spiele im ländlichen Raum eine wichtige Rolle. Denn: „Wer nach Berlin geht, kommt nicht zurück.“

Thema Internationalität

„Wir brauchen eine Willkommenskultur für die klügsten Köpfe der Welt“, sagt Rektor Thomas Spägele. Mit der Hochschule Ravensburg-Weingarten verfolgt er eine Strategie, die über reine Austauschprogramme hinausgeht. „Wir akquirieren vom ersten Semester an“, sagt er. Andere Hochschulen hätten noch Schwierigkeiten, sich in das Thema hineinzudenken.

Mit zwei Schulen in Indien kooperiert die Hochschule Ravensburg-Weingarten bereits. Dort wird Deutsch als Fremdsprache gelehrt. Von 10000 Schülern sollen jeweils die 25 besten ausgewählt werden. Für die Studenten aus Indien gibt es dabei einen wesentlichen Vorteil: Englisch sprechen die meisten bereits, so müssen sie nur Deutsch als Fremdsprache lernen. Das sei beispielsweise bei südamerikanischen Studenten anders. Indien biete sich zudem besonders an, weil das Land eine Demokratie sei.

In manchen Wirtschaftszweigen gibt es Vorbehalte gegenüber China.

Für Spägele ist Zuwanderung elementar: „Ohne wird es nicht gehen.“ Ob in der Informatik oder in der Pflege: „Aus eigenen Ressourcen werden wir das nicht mehr dauerhaft stemmen können“, ist sich Spägele sicher. Bei den Studenten, die für ein grundständiges Studium nach Deutschland kommen, sind Indien, Malaysia und Bangladesch ganz vorne dabei. Austauschstudenten kommen vorrangig aus Polen, Thailand und der Schweiz. Doch um international attraktiv zu sein, brauche es auch entsprechende Infrastruktur:

Zum einen kommen da englischsprachige Vorlesungen ins Spiel, für die man das Personal entsprechend fit machen muss. Zum anderen müsse man die Studenten aus dem Ausland an die Hand nehmen und mit der Kultur vertraut machen. „Sorgen Sie bitte dafür, dass wir von ausländischen Studenten Gebühren verlangen können, damit wir sie entsprechend betreuen können“, gab Spägele den CDU-Politikern mit auf den Weg. Der Begriff Studiengebühren stand da allerdings nur kurz im Raum: Dietrich Birk von der CDU sprach in diesem Zusammenhang von einer „Betreuungs-Servicegebühr“. (dre)