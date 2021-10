Ohne Trainer verliert der SV Weingarten weiter

Der SV Weingarten hat in der Fußball-Landesliga mit 0:4 gegen den FC Mengen verloren. An der Linie stand bei den Weingartenern Geschäftsführer Thomas Bußjäger, nachdem unter der Woche erst Co-Trainer Christian Müller und dann auch Trainer Markus Giuliani ihre Ämter niedergelegt hatten.

„Christian Müller ist zu Beginn der Woche aus persönlichen Gründen zurückgetreten“, sagt Bußjäger. „Am Freitag hat uns auch Markus Giuliani mitgeteilt, dass er der Meinung ist, der Mannschaft nicht mehr weiterhelfen zu können.“ Die Weingartener wollten mit dem Trainer-Team eigentlich einen langfristigen Wiederaufbau der ersten Mannschaft vorwiegend mit eigenen Talenten beginnen – Giuliani und Müller hatten angesichts des nach zahlreichen Abgängen nicht landesligatauglichen Kaders eine schwere Aufgabe übernommen. Dazu kamen viele Fehlzeiten und eine phasenweise sehr geringe Trainingsbeteiligung. Die beiden Coaches hatten versucht, mit einer stark auf die Defensive fokussierten Ausrichtung das Beste aus der Situation zu machen.

Nun ist offenbar die Luft raus und die Weingartener müssen sie sich nach einem neuen Coach umsehen. „Ich denke, dass wir in Kürze eine Lösung haben“, ist Thomas Bußjäger optimistisch. Erst einmal ist der Geschäftsführer selbst in die Bresche gesprungen – keine langfristige Lösung, wie er selbst betont: „Das macht schon meine Stimme nicht mit.“ Bußjäger feuerte sein Team lautstark von der Seitenlinie an und stellte gegen Mengen mit einem 4-2-3-1 offensiver auf.

Der Tabellenführer brauchte etwas, bis er gegen den SVW eine Lösung fand. Gleich mit der ersten gelungenen Aktion trafen die Mengener dann aber in der 13. Minute zum 1:0. Ein Steckpass auf Alexander Klotz, und der Torjäger spitzelte den Ball an Noah Majer im Weingartener Tor vorbei. Wenn Mengen aufdrehte, hatte die Weingartener Defensive nichts entgegenzusetzen. So auch beim No-Look-Pass von Alexander Klotz auf seinen Bruder Patrick in der 15. Minute, dem dieser das 2:0 folgen ließ. In der 23. Minute war der FCM über rechts durch – die scharfe Hereingabe drückte Jan Gwozdz ins eigene Tor. Eine Minute später war Alexander Klotz wieder frei vor Majer, aber diesmal konnte Weingartens Torwart abwehren. Nach einem Passfehler von Patrick Klotz hatte Marcel Bachhofer sogar die Chance zum Anschlusstreffer, aber insgesamt hatte Mengen in Halbzeit eins alles unter Kontrolle. Spätestens mit dem 4:0 durch Maximilian Stumpp ins leere Tor nach einem Pressschlag in der 35. Minute war endgültig alles klar.

Auch in Mengen springen die Pferdchen nur so hoch wie sie müssen. In Halbzeit zwei ließ der weiterhin verlustpunktfreie Liga-Primus den nötigen Biss vermissen, das Ergebnis noch höher zu schrauben. Weingarten dagegen biss sich in die Zweikämpfe hinein und hatte durch Bachhofer sogar gleich mehrfach die Chance auf einen eigenen Treffer. Der musste aber immer wieder sehr weite Wege gehen und alleine teilweise drei Gegenspieler austanzen – am Ende fehlte daher stets die Kraft und Präzision beim Abschluss.

Der Auftritt seiner Mannschaft in Durchgang zwei bot Interims-Coach Bußjäger die Möglichkeit für viel Lob an sein Team: „Wir haben gut gegen den Tabellenführer mitgehalten.“ Die Freude von Mengens Trainer Miroslav Topalusic war dagegen trotz des zwölften (!) Sieges in Serie getrübt: „Bitter ist die Verletzung von David Bachhofer.“ Der 22-Jährige, in der Vorwoche noch dreifacher Torschütze beim 4:1 gegen Heinstetten, musste schon in Halbzeit eins vom Platz.