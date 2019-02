„Oh, d‘ Fasnet isch schee“

Wieder einmal ist die Plätzlerzunft Altdorf-Weingarten 1348 e.V. fulminant in die närrische Hoch-Zeit gestartet: mit ihrem traditionellen Plätzlerball 2019, im närrisch dekorierten Kultur- und Kongresszentrum. Hunderte Mäschkerle gaben sich beim ausverkauften 80. Plätzlerball die Ehre, um mit feurigen „Breisgau-Ofaloch“-Rufen und üppigem Applaus dem Ballgeschehen zu huldigen.

Ungeheuerliches zeichnet sich gleich zu Beginn des Abends ab: Könnte womöglich auch der Ball – mitsamt seinen Mäschkerle, allen Showeinlagen und der Band – künftig ins Kornhaus umziehen? Die Tagesschau zumindest vermeldet live und in Farbe vor dem vollen Staufersaal. „Das Kornhaus wird künftig von den Plätzlern übernommen“. Für den symbolischen Betrag von 1348 Euro solle das Kornhaus in Plätzlerhand übergehen, damit die Plätzler wieder eine neue Heimat haben, wenn schon der Standort „Alter Ochsen“ weggebrochen ist.

Stadtrat-Sitzungen im Whirlpool

Große Sitzungen des Stadtrates können vielleicht schon bald im gut beheizten Whirlpool in einem neu gestalteten Hallenbad stattfinden, berichtet der Nachrichtensprecher. Umweltplakette und Feinstaubwerte werden mit einem alternativen Antriebssystem auf Mostbasis zumindest in der Welfenstadt kein Thema mehr sein. Und der Schussentaler Variante der Nachrichten zufolge löst die neue „Weingartner Sanierungs AG“ die restlichen Probleme: die von der „Schwäbischen Zeitung“, jene mit dem defekten Zylinder am Schlössle-Schloss und für Guido Wolf wechseln die Sanierer aus dem Schussental auch mal zwei Schrauben am Fahrstuhl des Stuttgarter Fernsehturms. Nur am Wetter können auch die ARD-Tagesschau Wetterfrösche nichts ändern: „In Weingarten scheint weiterhin die Sonne, während es in Ravensburg regnet. Wie immer.“

„Oh Champs Elysée“ umgedichtet

Selbstverständlich sind das alles nur Gags. Verpackt in eine sehr professionellen Video-Einspielung, die mittlerweile – nach drei Jahren in Folge – zum gern gesehenen Ball-Programm gehört. Und wie stets mit nadelfeinen Spitzen gespickt für glucksende Unterhaltung sorgt. Amüsant wird es auch nach der warmen und respektvollen Begrüßung durch Zunftmeisterin Susanne Frankenhauser. Ballmeister Markus Uhl ruft die Zunfträte auf die Bühne und lässt die Truppe auf den französischen Klassiker „Oh Champs Elysée“ einen Text singen, der im Refrain „Oh, d‘ Fasnet isch schee“ heißt und an dem sich alle mit ohhh-ffenen Münden versuchen.

Heuer lassen sich die Plätzlerball-Besuchern auch nicht nachsagen, sie seien fasnetslahm. Zwar sind die Rathaus Chefs (Markus Ewald aus bekannten Krankheitsgründen und ein entschuldigter Alexander Geiger) nicht mit von der rot-weißen Partie. Aber dafür halten mit den städtischen Fachbereichsleitern Sylvia Burg und Rainer Beck zwei bekennende Fasnets-Fans die Rathaus-Fahne hoch. Und drehen noch vor den ersten lustigen Matrosen und wilden Piraten, vor korpulenten Scheichs und sexy Cops zur Musik vom Trio „Salvo & Josy“ die erste Runde auf dem Parkett.

Zwei Einlagen stechen heraus

Im dichten Programm-Dschungel stechen sicherlich zwei Einlagen besonders heraus: Zum einen die Altdorfer Schalmeien, die als leuchtender Bienenschwarm die Halle stürmen, von „Highway to Hell“ bis zu Udo Jürgens alles im Repertoire haben und schließlich noch goldene Konfettikanonen über die Köpfe des Publikums abfeuern. Und zum anderen die „Tanzmädels“ der Plätzler, wie Uhl sie bezeichnet. Die zwölf Damen hat sich das Organisations-Team für den Schluss aufgehoben.

Mit gutem Grund: Allein die Wahnsinns-Kulisse für das Kreuzfahrtschiff „MS W“ ist schon amtlich. Und mit Badenixen im Pool und Barbetrieb auf dem Sonnendeck, mit Zockern im Casino und heißen Tänzerinnen im Nachtclub wird aus der Staufersaal-Bühne eine Welt auf hoher See. Mit Dutzenden Statisten, die im Urlaubsoutfit Koffer auf die Bühne schleppen und von Frankenhauser als Kapitänin und einem Fotografen ganz kreuzfahrttypisch begrüßt werden. Da nun haben die Tanzmädels ihren furiosen Auftritt, als züchtige Tänzerinnen erst, die irgendwann im Bademantel, dann im Schwimmanzug von anno Dazumal und schließlich im lasziven Cabaret-Look die wohlproportionierten Beine schwingen. Zur großen Freude aller Plätzler und Mäschkerle.

Es wird noch lange gefeiert

Und das bunte Publikum, das sich wie immer von den Klängen des Fanfarenzug Welfen in die Veranstaltung hat tragen lassen, das nimmt das gemeinsam gesungene Narrenlied kurz vor Mitternacht als Zeichen dafür, dass die offiziellen Programmpunkte des Balls nun durch sind. Durch mit der langen Ballnacht aber sind die Weingartner Narren nicht vor vier Uhr in der Früh, wie ein KuKoz-Mitarbeiter verrät. Nämlich erst, wenn in der schummrigen Disco die Stehtische zur Seite gerückt worden sind - und die Plätzler noch eine Runde „geschnellt“ haben.