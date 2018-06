Oettinger zu Gast bei der IHK

Besuch aus Brüssel: Günther Oettinger ist am Freitagabend zu Gast in Weingarten gewesen. Der EU-Kommissar für Energie sprach beim Neujahrsempfang der IHK Bodensee-Oberschwaben. Sein Thema: Europas Rolle bei der Energiewende.

Der frühere Ministerpräsident von Baden-Württemberg betonte in seiner Rede die Notwendigkeit, dass Europa zusammensteht. Nicht nur für die ökonomische stärke sei dies wichtig, sondern vor allem für den Frieden. Heinrich Grieshaber, Präsident der IHK Bodensee-Oberschwaben, griff das Dauerthema Infrastruktur auf: „Wir sind verkehrstechnisch ein Lückenland.“ In seiner Rede kritisiere Grieshaber auch die Große Koalition. Der Koalitionsvertrag sei in weiten Teilen kein großer Wurf. Peter Kulitz, Präsident der IHK Ulm, ging im Schlusswort ebenfalls auf Europa ein und forderte, Europa solle auch Werte und Freiheit exportieren: „In diesem Landstrich sind wir besondere Nutznießer dieser Freiheit.“

Zahlreiche Gäste aus der Region waren der Einladung der IHK gefolgt. Nach dem offiziellen Teil nutzten sie die Gelegenheit zum Gespräch.

Ein ausführlicher Bericht folgt in der nächsten Woche in der SZ.

Mehr Bilder gibt’s unter

schwaebische.de/fotos

.