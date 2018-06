OB-Wahlen: Termin wird im November festgelegt

Ob Flüchtlinge auf dem Martinsberg, der Stellenabbau von Schuler oder die unendliche Krankenhausgeschichte der 14-Nothelfer-Misere in all ihren Facetten. Bei solch politisch wie gesellschaftlich gleichermaßen interessanten Themen, gerät ein Aspekt bislang zumeist in den Hintergrund: Die anstehenden Oberbürgermeister-Wahlen im Jahr 2016. Auch wenn der Gemeinderat erst im November die Ausschreibung angeht und damit Termine und Fristen festlegt, könnte es, wie bei der letzten Wahl im Jahr 2008, Juni werden. Dennoch ist manch einer der Meinung, dass der Wahlkampf insgeheim längst eingeläutet sei. Dabei sind Regularien, Fristen und Verantwortliche meistens unklar. Die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Wer darf sich überhaupt als Kandidat aufstellen lassen?

Laut Gesetzgeber ist das das sogenannte passive Wahlrecht. Man darf kandidieren, wenn man Deutscher im Sinne von Artikel 116 Abs. 1 des Grundgesetzes oder Unionsbürger ist und in Deutschland wohnt. Allerdings muss es nicht der Ort sein, für den Sie als Bürgermeister kandidieren. Auch müssen sie am Wahltag zwischen 25 und 64 Jahre alt sein.

Nicht wählbar ist, wer vom Wahlrecht ausgeschlossen ist oder infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren hat. Das gilt auch für ehemalige Beamte, die von ihren Aufgaben entbunden wurden. Auch Straftäter, die wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurden, dürfen sich nicht aufstellen lassen.

Wer ist Unionsbürger?

Als Unionsbürger gilt, wer die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedsstaates der Europäischen Union besitzt. Demnach alle Bürger aus folgenden 28 Staaten: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern.

Wer darf wählen?

Bei der Wahl Ihres Bürgermeisters sind Sie als Deutscher im Sinne von Artikel 116 Absatz 1 des Grundgesetzes wahlberechtigt, wenn Sie am Wahltag mindestens 16 Jahre alt sind, seit mindestens drei Monaten Ihren Hauptwohnsitz in der Gemeinde haben, nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind und im Wählerverzeichnis der Gemeinde geführt werden. Erfüllt man diese Vorgaben, wird man in das sogenannte Wählerverzeichnis eingetragen, welches garantiert, dass nur Wahlberechtigte wählen und niemand zweimal sein Kreuzchen macht.

Zusätzlich wahlberechtigt sind Unionsbürger, die seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde wohnen. Spätestens drei Wochen vor der Wahl erhalten alle Wahlberechtigten, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, automatisch eine Wahlbenachrichtigung per Post.

Wie wird gewählt?

In Baden-Württemberg wird der Bürgermeister in freier, allgemeiner, gleicher, direkter und geheimer Wahl für acht Jahre gewählt. Die Wahl findet unabhängig von der Gemeinderatswahl statt.

Am Tag der Wahl kann man in seinem Wahllokal mit seinem Wahlschein und dem Personalausweis zwischen 8 und 18 Uhr seine Stimme abgeben. Jeder Bürger hat nur eine Stimme. Mit einem Kreuz markiert er das entsprechende Kästchen. Wird kein oder gleich mehrere Kandidaten angekreuzt, ist der Stimmzettel ungültig. Gleiches gilt für Beleidigungen auf dem Wahlschein. Wer an dem betreffenden Tag keine Zeit hat, kann auch per Briefwahl wählen. Diese muss allerdings nach Versand der Wahlscheine beantragt werden.

Wer leitet die Wahl?

Das ist Aufgabe des Gemeindewahlausschuss. Er stellt auch das Wahlergebnis fest. Er besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem und mindestens zwei Beisitzern. Falls der Bürgermeister selbst Wahlbewerber ist, wählt der Gemeinderat den Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses und einen Stellvertreter aus den Wahlberechtigten und den Gemeindebediensteten. Der Gemeinderat wählt auch die Beisitzer und bestellt für jeden Beisitzer einen Stellvertreter. Beisitzer und Stellvertreter müssen wahlberechtigt sein.

Der Gemeindewahlausschuss wird für jede Wahl neu gebildet. Die Leitung der Wahl (pro Wahlbezirk) obliegt dem Wahlvorstand, der auch die Wahl überwacht. Nach Schließung der Wahllokale ermittelt er das Ergebnis des Wahlbezirks. Er besteht aus dem Wahlvorsteher als Vorsitzendem, seinem Stellvertreter und mindestens drei weiteren Beisitzern.

Welche Fristen gibt es ?

Während der Einreichungsfrist können Bewerber für die Bürgermeisterwahl ihre Bewerbung schriftlich einreichen und zurücknehmen. Diese Frist beginnt am Tag nach der Stellenausschreibung. Hat eine solche nicht stattgefunden, beginnt die Frist am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung der Wahl. Der Gemeinderat darf das Ende der Einreichungsfrist frühestens auf den 27. Tag vor dem Wahltag festsetzen. Bewerber können bis 18 Uhr des letzten Tages der Einreichungsfrist beim Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses ihre Bewerbung schriftlich einreichen oder auch zurücknehmen.

Die Bewerbung zum Bürgermeister muss von einer bestimmten Anzahl wahlberechtigter Personen unterstützt werden. Abhängig von der Größe der Gemeinde braucht es unterschiedlich viele Unterschriften. Bei einer Größe von 20000 bis 50000 Einwohnern bedarf es 50 Unterschriften. Bewirbt sich ein Bürgermeister um seine Wiederwahl, benötigt er für seine Bewerbung keine Unterschriften. Der Gemeindewahlausschuss beschließt über die Zulassung der Bewerbungen spätestens am 16. Tag vor dem Wahltag. Er lässt eine Bewerbung zu, wenn sie allen erforderlichen Anforderungen entspricht. Die Gemeinde macht spätestens am 15. Tag vor der Wahl die zugelassenen Bewerbungen öffentlich bekannt.

Was sind die Aufgaben des Bürgermeisters?

In Stadtkreisen und großen Kreisstädten wird der Bürgermeister Oberbürgermeister genannt. Er steht vielen Aufgabenbereichen vor. So ist er stimmberechtigter Vorsitzender des Gemeinderates und all seiner Ausschüsse, Chef der Verwaltung wie auch Rechtsvertreter der Gemeinde nach außen. In Gemeinden ab 2000 Einwohnern ist der Bürgermeister hauptamtlicher Beamter auf Zeit. Sind die Gemeinden kleiner, ist er Ehrenbeamter auf Zeit und erhält nur eine Aufwandsentschädigung.