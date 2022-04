OB-Wahl in Weingarten: Geringe Wahlbeteiligung erwartet

Weingarten wählt heute einen neuen Oberbürgermeister. Für die Stadt eine wichtige Entscheidung für die nächsten acht Jahre. Seit acht Uhr sind die Wahllokale geöffnet. Doch die Wahlbeteiligung ist bis zum Mittag äußerst gering. Bis 13 Uhr haben laut Stadt 25,6 Prozent der 19447 Stimmberechtigten abgestimmt. Darin enthalten sind auch die Briefwähler, wenn alle ihren Wahlzettel eingeworfen haben. Per Brief haben 16 Prozent gewählt.

„Ich war mir bis zum Schluss nicht ganz sicher, wem ich meine Stimme geben soll“, sagt ein Senior, der gegen 12 Uhr im KBZO in der Sauterleutestraße seine Stimme abgegeben hat. Über die Kandidaten habe er sich vor allem aus der Zeitung informiert, Veranstaltungen nur wenige besucht. Er glaube, dass die Wahl gleich im ersten Wahlgang entschieden wird.

Zu wenig Profil hätten die OB-Kandidaten gezeigt, meint eine 50-jährige Frau. „Die Entscheidung war schwierig“, sagt sie. Die Positionen der Kandidaten seien beliebig gewesen. „Das hätte man alles auch über andere Städte sagen können“, sagt sie. Trotzdem habe sich für sie ein Favorit herauskristallisiert. Auch sie habe sich fast ausschließlich über die Zeitung über die Kandidaten informiert.

Zur Wahl stehen an diesem Sonntag fünf Kandidaten. Neben Gerrit Elser, ehemaliger Oberbürgermeister von Giengen an der Brenz und Ex-Bürgermeister von Sonnenbühl, Clemens Moll, aktueller Bürgermeister von Amtzell, treten auch der freie Journalist Roman Urban - der eine Druiden-Partei gründen möchte - an sowie der Elektronikingenieur Markus Kuhnert und der Wirtschaftsingenieur Christian Binder.

Die Verkündung des Wahlergebnisses wird bis 19 Uhr erwartet. Sollte am Abend keiner der fünf Bewerber die absolute Mehrheit erhalten, also mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen, wird ein zweiter Wahltag nötig. Zu dieser sogenannten Neuwahl am Sonntag, 24. April, können sich weitere Kandidatinnen und Kandidaten aufstellen lassen, die Bewerbungsfrist hierfür endet am 7. April um 18 Uhr.