OB-Wahl in Weingarten: Das sagen die Kandidaten zu den wichtigsten Themen Weingartens

Um inhaltliche Schwerpunkte, aber auch um Persönliches der Bewerber geht es am Montag, 28. März, im Kultur- und Kongresszentrum. Um 19 Uhr beginnt die SZ-Podiumsdiskussion, bei der auch die Zuhörer ausreichend Gelegenheit haben werden, ihre Fragen an die Kandidaten zu stellen. Im Innenbereich gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Mask e, es gibt eine Testnachweispflicht 3G . Kostenlose Karten für die Veranstaltung gibt es am Empfang im Medienhaus in der Ravensburger Karlstraße zu den Geschäftszeiten, diese sind: Montag bis Donnerstag 9 bis 17 Uhr, Freitag 9 bis 16 Uhr. Pro Person können maximal vier Karten abgeholt werden. Die Podiumsdiskussion wird auch per Livestream auf www.schwaebische.de übertragen.

Am 3. April wählt Weingarten einen neuen Oberbürgermeister. Die Schwäbische Zeitung und Schwäbische.de fühlen den Kandidaten auf unterschiedliche Weise auf den Zahn.

Zum einen findet am Montag, 28. März, im Kultur- und Kongresszentrum eine Podumsdiskussion mit allen Kandidaten statt. Um 19 Uhr geht es los, der Eintritt ist kostenlos (mehr Infos im Kasten links). Die Podiumsdiskussion wird am Montag auch per Livestream auf Schwäbische.de übertragen.

Bereits im Voraus beziehen die Kandidaten Stellung zu den wichtigsten Themen Weingartens. Die Redaktion hat die fünf Kandidaten um Antworten zu fünf Themenkomplexen gebeten. Wer sich von Ihnen noch nicht entschieden hat, wen er wählen soll – hier gibt es den direkten Vergleich der politischen Standpunkte:

Verkehr

Welche konkreten drei Punkte packen Sie für eine Mobilitätswende an?

Stadtentwicklung

Welche konkreten drei Punkte packen Sie für eine Mobilitätswende an?

Bildung und Kinderbetreuung

In Weingarten stehen große Investitionen in den Schulen an. Auch bei der Kinderbetreuung besteht Handlungsbedarf. Wie wollen Sie das finanzieren?

Finanzen

Geld in Weingarten ist knapp. Welche drei Möglichkeiten sehen Sie, um die Ertragskraft der Stadt zu steigern?

Hochschulstadt

Wie wird Weingarten eine lebendige Hochschulstadt?