OB-Kandidat Gerrit Elser auf dem Wochenmarkt

Der Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl in Weingarten, Gerrit Elser, ist am Mittwoch, den 23.Februar, mit einem Informationsstand auf dem Wochenmarkt von 8 bis 12 Uhr präsent sein. Laut Pressemitteilung wird der ehemalige Oberbürgermeister von Giengen an der Brenz und Bürgermeister von Sonnenbühl mit einem Fragebogen auf dem Löwenplatz sein, um die Wünsche und Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger von Weingarten zu erfragen.

Am Informationsstand gibt es auch Gelegenheit mit dem Kandidaten ins Gespräch zu kommen. Wer seine Anliegen und Fragen lieber per E-Mail an den Kandidaten richten will, kann Elser unter info@gerrit-elser.com erreichen.