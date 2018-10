OB begrüßt Neubürger

Die Stadt Weingarten und die Bürgerinitiative BiK haben etwa 50 Neubürgerinnen bei einer Stadtführung und einem Empfang im Kultur- und Kongresszentrum willkommen geheißen.

Was macht Weingarten so besonders? Oberbürgermeister Markus Ewald hat bei der Begrüßung den Neubürgern seine Antworten auf diese Frage beantwortet. Natürlich sei es die Strahlkraft von Basilika, Kloster und Heilig-Blut-Reliquie, wie es in der Mitteilung der Stadtverwaltung über die Veranstaltung heißt. Doch auch Einrichtungen wie das Kulturzentrum Linse prägten das Gesicht Weingartens. Der Oberbürgermeister lud der Mitteilung zufolge die Zuhörer ein, sich bei einem der 220 Vereine oder in der Kommunalpolitik einzubringen.

Vertreter von knapp 20 Weingartener Vereinen und Einrichtungen kamen mit den Neubürgern bei Brezeln und Seelen ins Gespräch, etwa Schussa-Gugga und Fanfarenzug, Kirchengemeinden sowie Sportvereine. Auch die BiK ermunterte die Zugezogenen, sich bei ihren Projekten zu engagieren – ob beim Wahloma-Service oder der Bücherkiste.