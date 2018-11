Nuri verpasst EM-Qualifikation

Von der Deutschen Meisterschaft, die am Samstag in Ludwigsburg ausgetragen wurde, ist der Weingartener Bodybuilder Ali Nuri „mit einer Medaille und mit mehr Erfahrung“ zurückgekommen. Für die Qualifikation zur Europameisterschaft hat es in der neuen Startklasse „Body over 40“ indes nicht gereicht.

In dem siebenköpfigen Starterfeld aus ganz Deutschland hat der 1,66 Meter große Nuri gerade mal ein Gewicht von 73 Kilogramm auf die Waage gebracht, fünf Kilogramm über dem Limit in seiner bisherigen Gewichtsklasse. Die anderen Teilnehmer traten mit einem weitaus höheren Körpergewicht zwischen 100 und 115 Kilogramm an. Angesichts der starken Konkurrenz schaffte der Weingartener den Sprung unter die Top 5 als Voraussetzung für die Teilnahme an der Europameisterschaft nicht, er ist aber trotzdem stolz auf seinenen sechsten Platz: „Meine Kür war super. Alle waren sehr begeistert.“

Ali Nuri plant bereits für nächstes Jahr wieder die Teilnahme an der Süddeutschen, Deutschen und Europameisterschaft in der Klasse Body over 40.