Nur halb so viele Teilnehmer beim Walkathon und dennoch ein Erfolg

Trotz dem beim 15. Schussental Nordic Walkathon am vergangenen Sonntag in Weingarten nur rund halb so viel Teilnehmer wie gewöhnlich dabei waren, verbucht der TV Weingarten die Veranstaltung als vollen Erfolg. „Das Wetter war gut, die blühende Landschaft war schön, die Teilnehmer waren voll des Lobes und auch der Sportlerhock war sehr gut besucht. Es war ein gelungener Wiedereinstieg nach der Corona-Pause“, sagt Rolf Wilhelm vom TV Weingarten. Auch Ex-Weltmeister im Walkathon, Michael Epp, sei mitgelaufen. Er habe Wilhelm gesagt, dass die Strecke rund um den Stillen Bach, den Rösslerweiher, hinauf aufs Lindele und hinunter ins Lauratal eine der schönsten sei, die er kenne. Die meisten Läufer wählten unter den vier möglichen Strecken den „Schwäbische-Zeitungs-Lauf“ mit rund zehn Kilometern. Vor jedem Lauf wurde noch eine Runde Gmynastik eingeschoben, wie auf dem Bild zu sehen ist.

Normalerweise seien rund 800 Teilnehmer am Start, in diesem Jahr waren es nur etwa 400. Hauptgrund dafür dürfte der 1. Mai gewesen sein. „Sehr viele waren da mit Leiterwagen und einem Kasten Bier unterwegs“, so Wilhelm. Traditionell finde der Walkathon immer am letzten April-Wochenende statt, nur in diesem Jahr hatte der TV Weingarten den Termin geändert - er hätte mit dem Weißen Sonntag und dem Ende der Osterferien kollidiert. Im kommenden Jahr werde der Walkathon aber wieder Ende April durchgeführt. Foto: Siegfried Heiss