Nur ein Hauch von ABBA

Ein Theater- und Showereignis ersten Ranges – so war die Samstagabend-Veranstaltung angekündigt, als „Eine Nacht am Broadway mit ABBA“. Eine Interpunktion hätte hier Not getan. Denn offenbar haben etliche der gut 600 Besucher das Kleingedruckte auf dem Flyer nicht gelesen. Was die fünf Darsteller schließlich auf die Bühne gebracht haben, im Kultur- und Kongresszentrum, das ist eine wilde Reise durch alle gängigen Musicals gewesen. Mit, nunja, einem etwa achtminütigen Abba-Medley im zweiten Teil des Abends.

Zunächst einmal lässt es sich schlecht an. 19.57 Uhr, die Türen zum Staufersaal stehen weit offen, das Personal hinter dem Getränketresen reibt sich die klammen Hände, die Garderobendamen warten. Wie auch die etwa 400 Menschen, die brav im Bogengang vor dem KuKo ausharren. Das Ende der Schlange scheint fast bis zur hoteleigenen Tiefgarage zu reichen. Am Einlass steht eine einzelne Dame in silberner Montur, hausmeistert die Gäste an. „Schneller.“ „Sie warten!“ „ Ihr Platz steht auf dem Ticket.“ Irgendwie geht dem Eintritts-Feldwebel alles zu schnell und doch zu langsam.

Ein tragbares Telefon neben dem Bestuhlungsplan klingelt. Axel Törber, Veranstalter und Moderator, möchte wissen, wann es losgehen kann. „In zehn Minuten“, bestimmt die Dame am Einlass. Was Törber noch nicht weiß: Bis die restlichen Gäste endlich auf ihren Stühlen sitzen, ihre Plätze gegen andere getauscht oder die Tickets schließlich sogar zurückgegeben haben, bis dahin ist es 20.20 Uhr.

Törber ist überall gleichzeitig

Veranstalter Axel Törber führt in Personalunion als Conferencier wie ein Zirkusdirektor durch den Abend, gibt dazwischen den exzellenten Schlagzeuger und bildet gleichzeitig den Kopf der sechsköpfigen Begleitband. Die Axel-Törber-Band, die mit den fünf Musicalstars durch Deutschland tourt, den Akteuren jenen musikalischen Teppich liefert, auf denen sie den Musicalfans einen heiteren Abend bescheren können. Und das können die drei Sängerinnen und zwei Sänger allemal. Stimmlich gesehen. Und was die Professionalität anbelangt.

Was sie jedoch nicht können, ist die Diskrepanz auffangen zwischen dem, was beworben wurde – ein ABBA Musical – und dem, was tatsächlich auf die Bühne kommt. Nämlich ein Potpourri der gängigsten Musicals, die derzeit an allen großen Theaterhäusern gegeben werden. „Ein abwechslungsreiches Programm“ verspricht Moderator Axel Törber zur Begrüßung und weist vorsichtshalber daraufhin, dass es im zweiten Teil ein langes Medley aus Mamma Mia geben werde. Und so kommt es auch. Die musikalische Reise führt durch „Rocky“ und „Elisabeth“, die Flowerpower Generation erfreut sich an den beliebtesten Songs aus „Hair“, gefolgt von „Die Schöne und das Biest“, dem „König der Löwen“ bis hin zu „Aladin“.

Und es wäre maßlos untertrieben zu sagen, dass die Sänger – rekrutiert aus New York, London und Hamburg – nicht ihr Bestes geben. Alleine, das Publikum in Weingarten ist sehr verhalten. Wie narkotisiert. Vielleicht noch gebeutelt von der Einlass-Situation oder geschockt vom Etikettenschwindel. Wie auch immer: Zum Medley von ABBA – acht Minuten vielleicht, bei einer Spielzeit von knapp drei Stunden – wachen einige der Zuschauer auf. Die Späßchen von Gitarrist und Bassist tun womöglich ihr Übriges dazu, dass die Stimmung etwas wärmer wird. Die trägt dann auch, über „Das Phantom der Oper“ und „Bodyguard“ hinaus über die souverän und kopfstimmig-knödlig gesungenen Udo-Lindenberg-Musicalhits bis hin zum letzten Medley. Dem von Queen.

Geboren, um wild zu sein

Da erst scheint den Weingärtlern aufzugehen, dass auch sie zum Wildsein geboren sind. Zumindest für ein paar Minuten. In denen die Kleinsten auf den Stühlen stehen, alle hingerissen klatschen und jeder, der einen Ton herausbringen kann, beim finalen „Rocking all over the World“ mitjohlt. Damit gibt sich schließlich auch Axel Törber zufrieden, er dankt seinen Musikern, den Darstellern – und dem „tollen Publikum“ in Weingarten, das er mit einem jovialen „Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund“ um 23.20 Uhr in die Nacht entlässt.