Nur der Klassenerhalt ist das Weingartener Ziel

Seinen Weg zum TV Weingarten bezeichnet Alexander Brändlin selbst als Odyssee. Den ersten Kontakt zwischen dem Pfullendorfer und den Verantwortlichen des TVW gab es bereits im Februar. „Damals hatte ich bei den Herren des TV Pfullendorf für ein weiteres Jahr zugesagt, daher musste ich Weingarten eine Absage erteilen“, sagt Brändlin.

Die Landesligaspieler des TVP trainierte der 49-Jährige seit fünf Jahren. Doch dann gab es in Pfullendorf einen Wechsel im Vorstand, der neue Vorstand wollte auch einen neuen Trainer, und „ich war zu einem Zeitpunkt frei, als die Trainerstelle bei den Damen des TVW besetzt war“. Dennoch gab es weitere Gespräche und Brändlin übernahm die Herren II des TV Weingarten. „Die Jungs habe ich im Juli und August auch trainiert“, sagt Brändlin. Als der für die Damen vorgesehene Antonio Caiazza entlassen wurde, „ist eine neue Situation entstanden“, und Brändlin wurde der neue Trainer des Oberliga-Aufsteigers.

Seit knapp zwei Wochen betreut der Pfullendorfer nun die Handballerinnen. „Es macht Spaß, nach zehn Jahren Herren wieder Damen zu trainieren“, sagt Brändlin. Vor den fünf Jahren beim TVP trainierte er fünf Jahre lang beim TV Meßkirch – ebenfalls Herren. Seine Zeit als Damentrainer war jedoch eine erfolgreiche. Den TSB Ravensburg führte er damals von der Verbands- in die Oberliga. In den letzten Jahren habe er sich mit Damenhandball jedoch nicht mehr so intensiv befasst. „Bis auf den SV Allensbach II kenne ich die Mannschaften in der Oberliga nicht“, gibt Brändlin zu. Eben jener SVA II ist am Sonntag, 11. September, um 17 Uhr der erste Gegner des TV Weingarten. Für Brändlin und seine Spielerinnen gleich eine erste Standortbestimmung. „Allensbach gehört für mich leistungsmäßig ins vordere Tabellenmittelfeld“, sagt der TVW-Trainer. „Das wird für uns gleich ein schwieriges Spiel.“