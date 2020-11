Norrdine Nouar wandert für Europa

Im nächsten Mittwochsseminar der Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) am Mittwoch, 18. November, erzählt der Bergsteiger Norrdine Nouar, was er bei seinen Touren auf die höchsten Berge Europas über seinen Heimatkontinent erfahren hat.

Auf der Suche nach Antworten auf die Frage, was ein vielfältiges Europa zusammen halten kann, machte sich Nouar laut Pressemitteilung der Hochschule bei seinem Projekt „Hiking for Europe - Wandern für Europa“ daran, die Gipfel der Berge zu erklimmen. Dafür ist er innerhalb eines Jahres in aller Staaten Europas gereist, um dort gemeinsam mit Einheimischen den jeweils höchsten Berg des Landes zu besteigen. Norrdine Nouar ist Bergsteiger und Hochtouren-Gänger. Fragen der Identität und kulturellen Verständigung beschäftigen den Sohn einer Deutschen und eines Algeriers sein ganzes Leben. Im Mittwochsseminar der RWU erzählt er, warum der Berg hierfür eine Metapher ist und welche Antworten er auf den Gipfeln gefunden hat.

Das Seminar findet online statt und beginnt um 18 Uhr. Am Veranstaltungstag wird ein Link auf der Homepage der RWU www.rwu.de veröffentlicht, der direkt zum Online-Seminar führt. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.