Nochmals 5000 Krokusse gepflanzt

Nachdem das Gymnasium Weingarten letztes Jahr bereits 3000 Krokusse gepflanzt hatte, sind dieses Jahr noch einmal 5000 weitere Zwiebeln gesetzt worden. Verschiedene Klassen des Gymnasiums Weingarten beteiligten sich an dieser schönen Gemeinschaftsaktion. Das Geld für die Zwiebeln bekam das Gymnasium Weingarten über Myriam Bell, die Blühbotschafterin des Landkreises Ravensburg, es wurde vom „Ulmer Initiativkreis nachhaltige Wirtschaftsentwicklung“ gesponsert. Herzlichen Dank an die Spender, die Organisatoren und an alle Schülerinnen und Schüler, die mitgegraben haben! Foto: A. Tschöke