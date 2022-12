Nikolaus tanzt mit ukrainischen Kindern im 14 Nothelfer in Weingarten

Der Nikolaus hat am Abend des 6. Dezember die aus der Ukraine geflüchteten Kinder im 14 Nothelfer in Weingarten besucht und beschenkt. Fast alle 108 Bewohner – darunter 32 Kinder – der Behelfsunterkunft waren gekommen. „Die Kinder sangen, tanzten und lasen dem Nikolaus Gedichte vor. Sie forderten ihn sogar zum Tanzen auf“, sagte Ute-Marie Reichert von der Caritas. Da unter der Verkleidung einer der ukrainischen Bewohner steckte, verstand er alles und konnte mit den Kindern sprechen, als er ihnen die mit Süßigkeiten befüllten Säckchen überreichte. Dass die Säckchen voll waren, ist der Bäckerei Hamma mit ihren Weckmännern und vor allem der Organisation Power Bridge Oberschwaben zu vedanken. Sie spendete an diesem Abend außerdem 17.500 Euro an die Caritas, die das Geld für die Kinderbetreuung und Traumabewältigung der ukrainischen Geflüchteten im 14 Nothelfer nutzen wird. Den Abschluss bildete laut Reichert ein warmer Imbiss und geselliges Zusammensein. Foto: Felix Kästle