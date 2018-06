Nikolaus kommt in die Oberstadt

Das Welfenpalais in der Oberstadt stimmt bereits vor dem 1. Advent auf die Weihnachtszeit ein. Der Nikolaus kommt am Freitag, 28. November, in die Oberstadt. Von 9.30 bis 18 Uhr können Besucher an den Ständen das weihnachtliche Angebot in Augenschein nehmen. Mit dabei sind die Kindergärten Mullewapp, Josef Gabler und Friedrich Fröbel, der Kinder- und Jugendchor der Basilika unter der Leitung von Stephan Debeur, der Agenda-Treff Oberstadt und Privatleute. Ein Losverkauf für das Kenia-Projekt des Jugendclubs „Kinderpolioklinik“ lockt mit Preisen. Schließlich bringt der Nikolaus um 16 Uhr noch mehr Weihnachtsstimmung.Foto: Privat