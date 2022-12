Nikolaus besucht Flüchtlingskinder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einem Nikolaus, samt Knecht Ruprecht vom DRK besuchte Erika Eichwald und Anke Martin, Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung Weingarten am zweiten Adventssonntag alle Kinder in den staatlichen Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlingskinder in der Lazarettstraße, Doggenriedstraße und Scherzachstraße in Weingarten.

98 Kinder erhielten Geschenktaschen mit Spielsachen, Obst und Süßigkeiten, die mit Hilfe der Bürgerstiftung und privaten Spendern finanziert werden konnten, ebenso trugen einige Firmen mit Sachspenden dazu bei. Bei der Übergabe der Geschenktaschen, die im Integrationszentrum altersgerecht zusammengestellt wurden, zauberte der Nikolaus ein Strahlen auf die Gesichter der Flüchtlingskinder, die aus Afghanistan, Georgien, dem Kosovo, Nordmazedonien, Syrien und Irak stammen. Umrahmt wurde die Aktion durch zwei Bläser der evangelischen Jugendbäsergruppe Weingarten mit internationalen Weihnachtsliedern.