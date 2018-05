Nicole Isser siegt in Wien

Nicole Isser vom Reit-und Fahrverein Oberschwaben ist im Wiener Dressursportzentrum Perchtoldsdorf sehr erfolgreich gewesen. Sie siegte in der österreichischen Hauptstadt im Grand Prix mit Laporello und wurde in der Intermediare II Vierte.

Bereits die Wochen zuvor qualifizierte sich Nicole Isser beim großen Dressurturnier in Pforzheim für die Grand-Prix-Kür und belegte hier einen starken sechsten Platz. In Moosbeuren startete die Weingartenerin mit dem Pferd Desperados und erreichte in den Prüfungen 2-Sterne-M sowie in der S-Dressur jeweils Platz drei.