Nicole Isser lässt sogar eine Olympiasiegerin hinter sich

Die Weingartener Dressurreiterin Nicole Isser hat mit Di Caprio, der mittlerweile zu einem sicheren 3-Sterne-Pferd gereift ist, ihren bislang größten Erfolg gefeiert. Isser holte in den Inter-II-Prüfungen in Igls in Tirol zwei Siege.

In einem internationalen Feld bekam die Weingartenerin mehr als 70 Prozent der Punkte und ließ dabei Topreiter wie Olympiasiegerin Ulla Salzgeber hinter sich. Issers Nachwuchspferd Pippi Lotta war zudem laut Mitteilung in der St.-Georg-Tour dreimal vorne platziert.