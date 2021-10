Dressurreiterin Nicole Isser aus Weingarten ist mit ihren Pferden erfolgreich in St. Ullrich am Pillersee (bei Kitzbühl) am Start gewesen. Mit Di Caprio gewann Isser alle drei Prüfungen der Klasse S*** mit deutlichem Abstand.

Mit dem Nachwuchspferd Pippi Lotta wurde sie Zweite in der S* und Dritte im St. Georg.