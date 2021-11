Nico Bruno übernimmt ab Sommer fest das Traineramt beim SV Weingarten

Der SV Weingarten erwartet am Samstag (14.30 Uhr) den TSV Trillfingen. Es gilt die 2G-Regel – Zutritt zum Spiel in der Fußball-Landesliga erhalten nur nachweislich geimpfte oder genesene Zuschauer. Die Weingartener haben die Einlasskontrolle aufgrund der aktuellen Situation mit hohen Infektionszahlen verstärkt.

Für Weingartens Trainer Nico Bruno geht es vor allem darum, dass sein Team von der ersten Sekunde an konzentriert in die Partie geht. „Die ersten Minuten in Riedlingen haben wir völlig verpennt“, sagt der Coach, dessen Mannschaft sich fünf Gegentore in 25 Minuten einfing. „Da hat man gemerkt, wie sehr die Negativserie der vergangenen Monate noch in den Köpfen der Spieler ist.“

Immerhin: Nach einer halben Stunde und taktischen Umstellungen fing sich die Mannschaft wieder. „Die Jungs haben Charakter“, ist sich Bruno sicher, der auch auf die fehlende Erfahrung verweist: „Lukas Margreiter war mit 24 Jahren der Älteste, viele haben gerade einmal zehn bis 20 Spiele bei den Aktiven gemacht.“

Brunos Weg: „Viele Einzelgespräche, Vertrauen geben“ – aber auch: „Nicht mit zehn Mann hinten reinstellen – so können wir perspektivisch nichts entwickeln.“ Apropos Perspektive: Die Trillfinger sind wieder ein Gegner aus der unteren Tabellenhälfte. „In unserer Situation orientieren wir uns nur an uns selbst und nicht am Gegner“, meint Weingartens Trainer. „Aber es ist klar, dass die Chance auf ein Erfolgserlebnis größer ist gegen eine Mannschaft aus unserer Tabellenregion.“

Fehlen wird gegen Trillfingen neben Saikou Drammeh nach einem Schreckmoment im Training Dorian Bardhi: Bardhi und Patrick Reder waren im Training mit den Köpfen zusammengestoßen. Beide mussten mit Platzwunden und Gehirnerschütterung vom Krankenwagen abgeholt werden. Reder sitzt an diesem Wochenende sowieso noch das letzte Spiel seiner Rotsperre ab.

Unterdessen ist beim SV Weingarten eine langfristige Lösung für die ersten Mannschaft gefunden worden: Nico Bruno wird die Mannschaft ab der kommenden Saison fest trainieren. Der Fahrplan: Bruno ist jetzt Trainer bis zur Winterpause, dann folgt eine Interimslösung bis zum Sommer und Bruno steigt mit der Vorbereitung auf die neue Saison wieder ein. „Ich möchte erst eine gute Lösung für die anderen Aufgaben finden, bevor ich die erste Mannschaft übernehmen kann.“ Aktuell ist Nico Bruno beim SVW Trainer der ersten und zweiten Mannschaft sowie Jugendleiter.