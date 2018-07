Nichtraucher für ein halbes Jahr

Die Klasse 9WR der Geschwister-Scholl-Schule in Weingarten (Baden-Württemberg) hat im bundesweiten Klassenwettbewerb zur Förderung des Nichtrauchens „Be Smart – Don’t Start“ der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) den Hauptpreis gewonnen. Bei dem Wettbewerb verpflichten sich die teilnehmenden Klassen, ein halbes Jahr lang nicht zu rauchen. Für die erfolgreiche Teilnahme können Schulklassen Preise gewinnen, heißt es in der Mitteilung der BZgA. Die Preisverleihung an die diesjährige rauchfreie Gewinnerklasse fand in Weingarten statt. Die Schüler gewannen einen Gutschein im Wert von 5000 Euro für eine Klassenfahrt.

Heidrun Thaiss, Leiterin der BZgA, betont laut Mitteilung: „Jugendliche können durch eine wiederholte Teilnahme an ‚Be Smart – Don’t Start‘ eher vom Rauchen abgehalten werden. Unsere Studiendaten zeigen, dass der Anteil der nichtrauchenden Schüler bei einer wiederholten Teilnahme deutlich höher liegt als bei Klassen, die nur einmalig teilgenommen haben. Die heutige Siegerklasse war bereits fünf Mal erfolgreich dabei.“ Reiner Hanewinkel, Leiter des Instituts für Therapie- und Gesundheitsforschung (IFT-Nord), erklärt: „Bundesweit haben im aktuellen Schuljahr 6704 Klassen teilgenommen. Die Klassen sagen klar ‚Nein‘ zum Rauchen in jeder Form, ob E-Zigarette oder E-Shisha, ob Wasserpfeife oder klassische Tabakzigarette.“

Bundesweite Repräsentativstudien der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zeigen, dass der Anteil der 12- bis 17-Jährigen, die noch nie in ihrem Leben geraucht haben, mit 80,9 Prozent so hoch ist wie nie zuvor. Die Quote der rauchenden Jugendlichen liegt aktuell auf einem historischen Tiefstand. Im Jahr 2016 gaben 7,4 Prozent der 12- bis 17-Jährigen an, zu rauchen, im Jahr 2001 waren es noch 27,5 Prozent.

Der Wettbewerb „Be Smart – Don’t Start“ im Rahmen der „rauchfrei“-Jugendkampagne wird seit über 20 Jahren von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, der Stiftung Deutsche Krebshilfe, dem AOK-Bundesverband sowie von weiteren öffentlichen und privaten Institutionen gefördert und vom Institut für Therapie- und Gesundheitsforschung (IFT-Nord) in Kiel koordiniert. In Baden-Württemberg fördern das Ministerium für Soziales und Integration, das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport sowie die AOK Baden-Württemberg den Wettbewerb. Das Landesgesundheitsamt im Regierungspräsidium Stuttgart koordiniert die Umsetzung und wird dabei vor Ort von den Kommunalen Suchtbeauftragten unterstützt.