Nicht nur für Clowns: Alles ist möglich bei Linselino

Die Linse hat ein neues Kind: Mit „Linselino“ startet im Februar die Kinder- und Jugend-Kultur-Schule. Damit möchte das Kulturzentrum Linse neben Kino und Live-Kultur künftig auch kulturpädagogisch aktiv werden, frei nach dem Motto: Lasst uns tanzen, spielen, jonglieren und die Welt auf den Kopf stellen.

„Wir möchten nicht argumentieren, dass das Theater- und Zirkusspiel unter anderem die Konzentrationsfähigkeit und das abstrakte und komplexe Denken fördert… denn zuallererst hat das Spiel an sich und in sich einen Wert“. So steht es im Programmheft, mit dem Markus Zink, der Ideengeber von Linselino, für die Kulturschule wirbt. Verschiedene Kurse aus den Bereichen Theater, Clownerie und Circus sollen künftig das Angebot der sozio-kulturellen Einrichtung in Weingarten erweitern.

Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren, die Lust haben, Theater zu spielen und die Bühne zu erobern, sind bei der Theaterschule für Kinder richtig. Immer dienstags zwischen 14.30 und 16 Uhr werden die Welfen Theater Regisseure und Theaterpädagogen Jutta Klawuhn, Mona Bumüller und Benni Diethelm die kleinen Menschen fürs Theater begeistern. „Theaterpädagogik öffnet die Augen, schärft den Verstand und regt den Diskurs untereinander an“, erklären die Workshop-Leiter. Egal ob beim selbst Spielen oder Zuschauen.

Das Jugend-Improvisations-Theater kommt ohne geschrieben Dialoge aus, ist nicht inszeniert – und wird seit Erfindung des Theatersports und des sogenannten „Impro-Theaters“ immer beliebter. Gefragt sind der Spaß am Spiel, am Experimentieren und am Zusammen-Sein, sagen Jutta Klawuhn und die aus der Linse seit Langem bekannten Improshnikovs, die diesen Kurs leiten. Das Jugend-Impro-Theater trifft sich immer dienstags von 16 bis 17.30 Uhr und richtet sich an Jugendliche ab zwölf Jahren.

Für alle, die Clown werden wollen, ist Kurs 3/Clownschule die richtige Wahl. Clown sein macht Spaß, die Kinder sollen und dürfen wild und neugierig sein. „Alles Unmögliche ist möglich“, sagt der Clown und Workshop-Leiter Andreas Weisser. Immer donnerstags von 14.30 bis 16 Uhr können Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren witzige Spiele spielen und dabei eine Nummer entwickeln, die man als Clown getrost auf eine Bühne bringen kann.

Zirkustechniken ohne Leistungszwang

„Aus Kindern werden Artisten“ verspricht der Kurs der Moskito-Circusschule. In Kooperation mit dem Theater Ravensburg und Moskito lernen Kinder und Jugendliche künftig in der Linse in zwei Kursen Zirkustechniken ohne Leistungszwang. Hier geht es um Ausprobieren und Einstudieren, um Spiel und Spaß, Konzentration und Anstrengung. Ob am Hochseil oder auf dem Einrad, am Trapez oder dem Vertikalseil – hier ist für Jeden etwas dabei. Unter der Leitung von Lena Stecker, Lasse Schaumann und Benjamin Messatchi treffen sich Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren immer freitags zwischen 14.30 und 16 Uhr. Der Kurs für Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren trifft sich auch freitags von 16.30 bis 18.30 Uhr.

Wie Markus Zink, der gedankliche Vater von „Linselino“ mitteilt, sind in allen Kursen noch Plätze vakant. Die Kurskosten für das erste Semester (Februar, März, April) betragen 45 Euro im Monat. Um auch Kindern aus weniger betuchten Familien die Teilnahme zu ermöglichen gibt es ermäßigte Teilnahmekosten von 35 Euro im Monat. Anmeldungen sind direkt in der Linse ab 17.30 Uhr oder per E-Mail an markus.zink@kulturzentrum-linse.de möglich.