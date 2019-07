Nicht nur Betrüger klingeln an der Tür

Die Polizei hat vor wenigen Tagen vor einem Betrüger gewarnt, der sich bei einem 78-jährigen Bewohner der Weingartener Dieselstraße als Mitarbeiter von Unitymedia ausgegeben und wohl versuchte hatte, in dessen Schlafzimmer zu gelangen. Als dies misslang, habe er schnell die Wohnung verlassen. In Altshausen gab es zudem den Fall, dass sich zwei Personen als Telekom-Mitarbeiter ausgaben.

Nach Veröffentlichung der Meldungen haben sich laut Polizei viele Anrufer beim Weingartener Revier und auch beim Polizeiposten Altshausen gemeldet. Sie erklärten, dass die Handwerker, die in ihren Privatwohnungen für oder im Auftrag der Kommunikationsdienstleister Unitymedia und Deutsche Telekom arbeiteten, berechtigt handelten. Die Ermittlungen der Polizei hierzu führten laut Bericht zum Ergebnis, dass in Weingarten Handwerker Anschlüsse der Unitymedia überprüften. In Altshausen war zudem eine Gruppe Vertriebsmitarbeiter unterwegs, um im Auftrag der Deutschen Telekom für eine Umstellung auf Internettarife zu werben und Neuverträge abzuschließen.