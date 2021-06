Neun neue ehrenamtliche Feuerwehrkräfte in Weingarten ausgebildet

Nach Online-Schulungen und Präsenzübungen mit Hygienekonzept haben neun Anwärterinnen und -anwärter der Weingartener Feuerwehr ihre Prüfung abgelegt, wie die Feuerwehr Weingarten mitteilt. Nach ein paar weiteren Übungen mit der Einsatzabteilung werden auch sie ihren digitalen Funkmeldeempfänger erhalten und bei Einsätzen in der Stadt und im Umland helfen können, heißt es in der Mitteilung weiter.

Begonnen hatte die Grundausbildung im März 2020. Nachdem kein schnelles Ende der Pandemie in Sicht war, wurde der theoretische Teil der Grundausbildung für Online-Schulungen ausgearbeitet. Im Anschluss an den Online-Unterricht übten die neun Anwärterinnen und Anwärter an drei Samstagen im Außenbereich der Feuerwache, als in Weingarten die 7-Tage-Inzidenz unter 100 gefallen war, so der Bericht weiter. Verschiedenste Einsatzszenarien sowie Gerätekunde standen demnach auf dem Plan.