Neugeborene am 14 Nothelfer in Weingarten

Zahlreiche Babys sind in den vergangenen Monaten im Krankenhaus 14 Nothelfer in Weingarten zur Welt gekommen. Wir wünschen den Kleinen einen guten und gesunden Start ins Leben und ihren Familien alles Gute. Wie die Klinik mitteilt, öffnet das monatliche Stillcafé im Krankenhaus 14 Nothelfer Weingarten am Mittwoch, 5. Juni, um 9.30 Uhr seine Türen. Dieses rund zweistündige Treffen im Vortragsraum (UG) des Krankenhauses, wird von den Still- und Laktationsberaterinnen des Krankenhauses begleitet und lädt all jene Mütter ein, die an einem gegenseitigen Erfahrungsaustausch in gemütlicher Runde interessiert sind. Das Stillcafé bittet um Voranmeldung unter der Telefonnummer 0751/406392. Mehr Informationen gibt es unter www.medizin-campus-bodensee.de im Internet.