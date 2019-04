Neugeborene am 14 Nothelfer in Weingarten

Zahlreiche Babys sind in den vergangenen Wochen im Krankenhaus 14 Nothelfer in Weingarten zur Welt gekommen. Wir wünschen den Kleinen einen guten und gesunden Start ins Leben und ihren Familien alles Gute. Die Klinik lädt am Montag, 15. April, um 19 Uhr werdende Eltern zur Kreißsaalführung ein. Alle Interessierten treffen sich im Foyer des Krankenhauses im Erdgeschoss. Nach einem kurzen Vortrag beantworten Hebammen, Kinderkrankenschwestern und Gynäkologen auch individuelle Fragen. Die Kreißsaalführung ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mehr unter www.medizin-campus-bodensee.de