Neues Semesterprogramm der VHS Weingarten

Mit einer Mischung aus vielen neuen Kursideen und bewährten Angeboten ist dieser Tage das neue Programm der Volkshochschule Weingarten erschienen. Erneut finden sich laut Pressemitteilung der Stadt Weingarten rund 350 Veranstaltungen im Angebot wieder.

Selbst inzwischen drei Corona-Semester hätten die Planer der VHS Weingarten nicht müde werden lassen, so die Stadt: Aufgrund des großen Zuspruchs sei erneut ein umfangreiches Programm aufgelegt worden, in welchem sich für jedes Interesse etwas wiederfindet. Dies gilt natürlich auch für die Art der Durchführung: Ob klassisch in Präsenz, digital begleitend oder ganz als Onlinekurs – an alle Formate sei gedacht worden. Zudem können auch etliche Präsenzkurse je nach Pandemiesituation im Herbst notfalls ins Digitale wechseln.

Anmeldungen sind ab sofort telefonisch über die Geschäftsstelle, per E-Mail, per Anmeldeformular oder online möglich. Sobald Teilnehmer angemeldet sind, werden diese bei Kursänderungen automatisch kontaktiert und informiert. Das Programm ist auf der neuen Homepage der VHS (www.vhs-weingarten.de) oder an den verschiedenen Auslagestellen in der Stadt zu finden.